Traffico dei TIR a Reggio Calabria: la protesta del Comitato “Pendolari dello Stretto” – VIDEO

Reggio Calabria, 14 ottobre 2025 – “A seguito dello spostamento (seppur temporaneo) del servizio Di traghettamento Bluferries al porto di Reggio, il comitato proclama lo stato di agitazione in merito alla scelta di negare l’ accesso alle auto”.

Ed è con queste affermazioni che il Comitato “Pendolari dell Stretto” si oppone alla decisione di negare l’accesso delle auto sul servizio Bluferries, a seguito del traffico dei TIR che da lunedì 13 ottobre sta interessando Reggio Calabria.

Trattasi di un provvisorio obbligo di approdo dei mezzi pesanti dal porto della città metropolitana per lavori di manutenzione all’approdo di Villa San Giovanni.

Tali modifiche al traffico marittimo reggino, risulteranno impattanti per i servizi e il rimescolamento delle rotte e interesseranno le corse di Blufierres, dove, al fine di evitare l’intasamento dell’area portuale, è stato garantito l’imbarco di soli camion, vietando l’accesso all’auto.

Ciò ha fatto scaldare gli animi del Comitato Pendolari che lamentano l’impossibilita della comunità di usufruire di altri servizi all’infuori di Caronte e suggeriscono l’attivazione del traghettamento anche da Reggio.

Con la rotta Reggio – Tremestieri si apre un’ opportunità unica poiché il vantaggio del prezzo si unirebbe a quello di una rotta più corta – suggerisce il comitato – una parte importante dei pendolari calabresi sono residenti a Reggio, per cui questo traghettamento potrebbe evitare addirittura il viaggio a Villa San Giovanni e tutto ciò che ne concerne in termini di Inquinamento e ulteriore Consumo di carburante, con vantaggi per la comunità dei pendolari e per l’ ambiente circostante.