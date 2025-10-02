Tragedia a Pellaro: morto un 68enne in mare durante una battuta di pesca

Reggio Calabria, 2 ottobre 2025 – Un tragico epilogo quello consumatosi a largo di Pellaro, quartiere meridionale della città metropolitana di Reggio Calabria, dove un 68 enne ha perso la vita in barca durante una battuta di pesca.

Dalle prime ricostruzioni l’uomo sarebbe uscito in mare, imbarcandosi nonostante le condizioni metereologiche fossero poco favorevoli. Le raffiche di vento e le onde avrebbero comportato il ribaltamento della barca e la caduta in acqua della vittima che non sarebbe riuscita a risalire.

Ad accorrere sul posto i primi soccorsi le cui tecniche di rianimazione non sono state sufficienti a salvare la vita del 68 enne. L’uomo, residente a Pellaro, era conosciuto e stimato in tutto il quartiere e soleva andare in mare molto spesso.

Sul luogo dell’incidente anche le autorità competenti che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto.