Tragedia a Reggio Calabria: morta 75enne investita in pieno centro

Nella mattinata odierna, intorno alle 9:45, un grave incidente stradale ha sconvolto la città di Reggio Calabria. All’intersezione tra via Romeo e via Calipari, una donna di 75 anni è stata investita mentre attraversava la strada. L’anziana, soccorsa in condizioni critiche, è stata trasportata d’urgenza al Grande Ospedale Metropolitano, dove è deceduta poche ore dopo a causa delle gravi lesioni riportate.

Sul luogo dell’incidente è prontamente intervenuta la Polizia Locale, che ha avviato i rilievi del caso e sta lavorando alla ricostruzione della dinamica. Informato dell’accaduto anche il magistrato di turno, che coordinerà le indagini per fare piena luce sull’accaduto.