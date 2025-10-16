Tragedia sul lavoro a Corigliano Rossano: morto un operaio di 56 anni – VIDEO

Corigliano-Rossano (CS), 16 ottobre 2025 – L’ennesima pagina nera delle morti sul lavoro ha scosso la comunità di Corigliano Rossano, nel cosentino.
Un operaio di 56 anni è deceduto sul colpo dopo essere caduto da una scala, mentre svolgeva le sue mansioni lavorative all’interno di una struttura nel centro urbano di Rossano.
Dalle prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe caduto da un’ altezza considerevole, tale da rivelarsi fatale.
Nel disperato tentativo di rianimare la vittima, il personale del 118 che, accorso immediatamente sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, non hanno potuto far altro che confermarne il decesso.
Sul logo dell’incidente anche Servizio Prevenzione sui luoghi di lavori dell’Asp di Cosenza e le Forze dell’Ordine per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.
Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità di Corigliano Rossano dove il 56enne era molto conosciuto.
Ad essere informata anche l’Autorità Giudiziaria, a cui spetta la decisione di eseguire o meno l’esame autoptico sulla salma, prima di poterla consegnare ai familiari per le esequie.