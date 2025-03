Traguardo storico per la ASD Scacchi Riviera dei Cedri: Marsico vice-campione provinciale

di Nicoletta Toselli

RENDE – Due giorni di intense sfide al Museo del Presente hanno decretato i nuovi protagonisti del Campionato Provinciale Assoluto di Scacchi. L’evento, organizzato con grande cura dal presidente della ASD Gioacchino Greco di Cosenza, De Donato, ha visto la partecipazione di numerosi scacchisti, anche provenienti da fuori regione, in un torneo strutturato su cinque turni tra sabato e domenica.

A imporsi su tutti è stato il lucano Mariano Lombardi, che ha chiuso il torneo al primo posto. Giovanni Brogneri, della ASD Jonica Scacchi A-28 di Corigliano, ha conquistato il secondo posto assoluto, laureandosi per la terza volta campione provinciale dopo i successi del 2022 e 2024.

Grande sorpresa della competizione è stata Giovanni Marsico, di Scalea, tesserato per la ASD Scacchi Riviera dei Cedri, che ha ottenuto il terzo posto assoluto e il titolo di vice-campione provinciale. Alla sua prima esperienza ufficiale, Marsico ha dimostrato grande carattere e determinazione, chiudendo il torneo con tre vittorie e due pareggi. Decisiva la sua spettacolare partita all’ultimo turno, in cui ha avuto la meglio su un avversario più titolato.

Soddisfazione per il presidente della ASD Scacchi Riviera dei Cedri, Christian Mele, che ha commentato con entusiasmo il risultato ottenuto dal suo tesserato: “Questo podio è il frutto dell’impegno e della passione con cui lavoriamo ogni giorno. Giovanni ha dimostrato che il talento, unito alla determinazione, può portare a grandi risultati, anche alla prima esperienza ufficiale.”

Per il giovane club, il successo di Marsico si aggiunge a una serie di importanti traguardi: “Dopo la vittoria al Campionato Italiano a squadre di Serie C e le affermazioni dei nostri juniores, questo risultato conferma che stiamo crescendo nel panorama scacchistico calabrese e nazionale”, ha aggiunto Mele.

Un percorso in continua ascesa, dunque, per la ASD Scacchi Riviera dei Cedri, che continua a farsi spazio tra le realtà più promettenti della regione.