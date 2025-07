Transformer Calabria: al via la seconda finestra dell’avviso

Riaperto dall’1 luglio lo sportello per le domande di incentivi da parte delle imprese per la trasformazione dei contratti di lavoro.

La Regione Calabria rafforza, così, il proprio impegno per l’occupazione stabile con la ripresa della seconda finestra dell’Avviso pubblico “Transformer Calabria – Incentivi alle imprese per la trasformazione dei contratti di lavoro”, previsto nell’ambito del Pr Calabria Fesr Fse+ 2021-2027 – OP4, Priorità 4 “Occupazione – Una Calabria con più opportunità”, Azione 4.d.1.

Con una dotazione finanziaria complessiva di 30 milioni di euro, l’intervento rientra nel Piano per l’occupazione 2023–2027 (approvato con Dgr. 486 del 13/09/2024) e punta a sostenere concretamente le imprese private calabresi nei percorsi di trasformazione dei contratti a termine o precari in contratti a tempo indeterminato, anche part-time, e a promuovere attività di formazione continua per i lavoratori stabilizzati.

Lo sportello telematico è attivo a partire dal 1° luglio 2025 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Per maggiori info: https://lavoro.regione.calabria.it/transformer-calabria-dal-1-luglio-riapre-lo-sportello-per-le-domande-di-contributo-alle-imprese/

Per partecipare al bando: https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/trasformer-calabria/