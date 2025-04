Trasporti, Ferrante (Mit) “consegnati nuovi lavori su Fortorina, traguardo importante per sviluppo territorio”

“Come avevo annunciato nelle scorse settimane, questa mattina sono stati consegnati i lavori relativi al primo stralcio del lotto 1 della variante di San Marco dei Cavoti alla Ss 212 ‘della Val Fortore’ e alla Ss 369 ‘Appulo – Fortorina’.

Un impegno mantenuto, frutto della costante attenzione che sin dall’inizio del mio mandato sto assicurando per lo sviluppo infrastrutturale della Campania e in particolare delle aree interne”.

Lo rende noto il Sottosegretario di Stato al Mit con delega al coordinamento delle opere commissariate, Tullio Ferrante. “Esprimo grande soddisfazione per questo importante traguardo, raggiunto aggiunge grazie al lavoro portato avanti in sinergia con le strutture regionali di Anas e con il Commissario straordinario Nicola Montesano.

I lavori che sono stati consegnati saranno determinanti per il potenziamento dei collegamenti tra la Campania e la Puglia, per il miglioramento dell’accessibilità verso tutta l’area del Fortore e per l’innalzamento del livello di sicurezza stradale.

Il rafforzamento della viabilità consentirà anche di incrementare l’attrattività del beneventano sul piano economico e produttivo, nell’ambito della più ampia strategia che stiamo mettendo in campo per contrastare la marginalizzazione delle aree interne.

Sarà mia premura effettuare un sopralluogo nei prossimi giorni con sindaci e parlamentari del territorio per sincerarmi sull’avvio dei cantieri.

Continuerò a lavorare con l’obiettivo di rafforzare la rete infrastrutturale e ridurre i divari, favorendo conclude Ferrante la crescita economica e sociale della Campania e del Mezzogiorno”.