Trasporto pubblico locale, aumenta del 15% il monte chilometrico a Corigliano Rossano

La Giunta regionale ha approvato una importante modifica al programma del Trasporto Pubblico Locale (TPL) su strada, portando un significativo incremento del monte chilometrico a servizio del Comune di Corigliano-Rossano.

L’attuale monte chilometrico, pari a circa 680.000 km, infatti, vedrà un incremento di oltre il 15%: un risultato che mira a riequilibrare i servizi nelle aree urbane all’interno della terza città della Calabria e ad avvicinarli al fabbisogno quantificato dal livello essenziale delle prestazioni già approvato dal Consiglio regionale.

È quanto sottolinea con soddisfazione la Consigliera Regionale e Comunale, Pasqualina Straface, evidenziando l’attenzione della Giunta Regionale verso le esigenze di mobilità dei cittadini di Corigliano-Rossano.

Questo aumento del monte chilometri dei servizi di TPL scandisce ringraziano l’Assessore Regionale all’Agricoltura e alla Mobilità sostenibile, Gianluca Gallo, per l’impegno concreto a sostegno del territorio è un passo concreto e tangibile per la nostra comunità.

Significa aggiunge maggiore copertura, più frequenza e, in definitiva, una migliore qualità della vita per tutti coloro che quotidianamente si affidano al trasporto pubblico.

È un diritto che viene riconosciuto e una risposta alle istanze di un territorio che mira alla crescita.

La Consigliera Straface coglie l’occasione per evidenziare anche altri importanti provvedimenti approvati dalla Giunta regionale.

L’altra delibera dell’assessore Gallo approvata riguarda la liquidazione coatta dei Consorzi di bonifica integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, del Tirreno Cosentino, settentrionali e meridionali del Cosentino.

Questo atto rappresenta un’ulteriore azione di riorganizzazione e ottimizzazione dei servizi sul territorio in un ambito che negli ultimi anni era diventata una pastoia burocratica gigantesca, condita di ritardi e omissioni.

Un altro risultato commenta che testimonia l’attenzione per questo territorio è l’incremento, anche in questo, di oltre il 15% dei servizi nel Comune di Corigliano-Rossano previsti nell’ambito del nuovo Piano per il Diritto allo Studio 2025/2026 approvato dalla Giunta Regionale.

Questo contributo è fondamentale per garantire pari opportunità e un accesso all’istruzione superiore per i nostri giovani e per l’intera comunità.

I problemi prosegue la Consigliera non si risolvono con le parole o con iniziative estemporanee fini a sé stesse. Questi provvedimenti dimostrano che con una visione chiara e un impegno costante si possono ottenere risultati significativi per la nostra città e per l’intera regione.

E su questo sta lavorando in modo efficace il Governo Occhiuto. L’incremento del TPL e le altre misure approvate sono il frutto di un lavoro sinergico che va nella direzione giusta, quella di un territorio più efficiente, sicuro e con maggiori opportunità per tutti.

Continueremo a lavorare affinché le politiche regionali si traducano in benefici tangibili per Corigliano-Rossano e per tutto il territorio calabrese, in una visione integrata conclude Pasqualina Straface che tenga conto delle diverse esigenze del territorio, dalla mobilità all’istruzione, passando per la gestione del suolo e delle risorse.