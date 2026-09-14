Trasporto scolastico straordinario: l’Amministrazione garantisce la continuità del servizio gratuito e la tutela delle famiglie per l’anno scolastico 2026/27

L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Francesco Cannizzaro interviene sul servizio straordinario di trasporto scolastico con un provvedimento d’indirizzo mirato a rispondere alla piena tutela del diritto allo studio.

A seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica condotte nell’ambito del “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria – Scuole belle e sicure” eseguite negli anni precedenti su 23 plessi e della conseguente chiusura di 9 scuole cittadine decretata nel settembre 2024 (Ordinanza Sindacale n. 81/2024), l’Ente già negli anni precedenti aveva attivato un servizio straordinario di trasporto per limitare i disagi logistici subiti dalla popolazione scolastica, introducendo in via eccezionale un regime di gratuità.

E l’Amministrazione Cannizzaro intende salvaguardare questo principio di gratuità per le famiglie, garantendo una copertura totale dei costi, attraverso l’impiego dei fondi dedicati al diritto allo studio tramite la Città Metropolitana.

Sebbene il quadro delle strutture scolastiche resti critico, infatti, questa Amministrazione, che ha ereditato questa situazione già determinata dalla chiusura dei 9 plessi, ha scelto di compiere un ulteriore sforzo, garantendo anche per quest’anno il servizio di trasporto scolastico.

Una scelta compiuta nella consapevolezza che si tratta di una risposta necessaria, ma non risolutiva, e che rappresenta un sostegno concreto alle famiglie in attesa di un più ampio e definitivo intervento sulle strutture scolastiche.

Come confermato dalla nota del Settore “Grandi Opere – Programmazione LL.PP.” (prot. n. 216690 del 27/08/2026), infatti, permangono tuttora le condizioni di indisponibilità dei plessi in attesa della definizione degli interventi necessari al loro ripristino.

Tale situazione costringe numerosi alunni a frequentare anche per l’A.S. 2026/2027 sedi alternative, distanti dal proprio bacino territoriale di riferimento.

Poiché tale trasferimento forzato comporta un rilevante gravame logistico ed economico sulle famiglie per cause ad esse non imputabili, l’Amministrazione ha inteso confermare l’intero impianto del servizio straordinario gratuito – mantenendo inalterati tragitti, fermate ed elevati standard di sicurezza – per evitare qualsiasi interruzione o disagio alla ripresa delle lezioni.

“L’obiettivo dell’Amministrazione Cannizzaro spiega l’Assessore Filomena Iatì è restituire agli studenti sedi scolastiche sicure e adeguate, attraverso una programmazione seria, senza continuare a rincorrere le emergenze.

Nel frattempo, garantire il trasporto significa tutelare il diritto allo studio e non lasciare sole le famiglie. Perché sulla scuola nessuno deve restare indietro”.