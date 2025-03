Tre Giorni di Fumetto, Arte e Passione a Isola Capo Rizzuto grazie a “Isola Comics 2025”

Isola Capo Rizzuto, dopo il successo dello scorso anno con il Magna Grecia Comics, si prepara ad accogliere la prima edizione di Isola Comics, un evento imperdibile per tutti gli appassionati di fumetto, manga e arte.

Dal venerdì alla domenica, la cittadina si trasformerà in un vivace centro di creatività, con un programma ricco di attività, incontri con gli autori e laboratori.

La manifestazione, curata dall’Assessore alla Promozione del Territorio Andrea Liò, prenderà il via venerdì con la conferenza stampa di presentazione delle attività e i saluti istituzionali del Sindaco Maria Grazia Vittimberga e dell’Assessore Liò, seguiti dagli interventi dei fumettisti Andrea “Yuu” Dentuto e Daniele Statella presso la scuola Karol Wojtyla.

Sabato e domenica saranno invece dedicati ai laboratori, con lezioni di fumetto, comics, manga e lingua giapponese tenute dai prestigiosi ospiti dell’evento che si svolgeranno tra il centro di Isola Capo Rizzuto e la frazione di Le Castella.

Le lezioni, della durata di circa 40 minuti ciascuna, saranno rivolte agli studenti, ma anche gli appassionati, offrendo un’opportunità unica di apprendere dai maestri del settore.

Per la partecipazione ai corsi è gradita l’iscrizione riportando scuola, classe e numero di partecipanti per gli istituti interessati e semplicemente nome e cognome per gli appassionati.

L’adesione (gratuita) dovrà pervenire via mail all’indirizzo mail ufficiostampa@isolacr.it

Isola Comics 2025 vedrà la partecipazione di un parterre di artisti di fama nazionale e internazionale, tra cui:

Andrea Yuu Dentuto: disegnatore ufficiale di Lupin III, coordinatore dell’evento.

Daniele Statella: fumettista Bonelli e Astorina.

Giuseppe Sansone: fumettista Disney.

Elio Michelotti: scrittore e sceneggiatore.

Pasquale Ferrara: fumettista DC Comics USA.

Umberto Giampà: fumettista per OXYMORE Francia e BLACKBOX USA.

Cristina D’Auria: traduttrice dal giapponese all’italiano.

Piero Angelini: illustratore e gallerista di mostre di fumetto

Domenica, inoltre, gli artisti si cimenteranno in una live session, realizzando un’illustrazione speciale dedicata a Isola Capo Rizzuto, un omaggio alla bellezza e alla cultura del territorio.