Tre punti e pronto riscatto per la New Tech Milani contro la Volo Virtus Lamezia

Il riscatto per la New Tech Pallavolo Milani Rende dopo la sconfitta di Cinquefrondi non si fa attendere.

Nell’anticipo della decima giornata del campionato di Serie C maschile, a cadere sotto i colpi dei ragazzi di mister Serpa è la Virtus Volo Lamezia, che subisce un netto 3-0 (parziali di 25-23| 25-15| 25-23).

A dispetto del risultato finale, qualche incertezza di troppo per i gialloblu, soprattutto nel primo e nel terzo set. Ciò che contava, però, era innanzitutto portare a casa il bottino pieno, per restare nella scia delle battistrada Olimpia Pallavolo Bagnara e Diper Jolly Cinquefrondi.

La formazione iniziale schierata da John Serpa vedeva la diagonale formata da Totera al palleggio e Pisani opposto, bande Marasco e Persico, centrali Curcio ed Elia, con l’alternanza dei liberi Tarasco e capitan Pisano.

Nel primo set, la Milani si porta velocemente su un rassicurante vantaggio che raggiunge anche i 6 punti.

Sul 17-11, però, piccola flessione dei rendesi, della quale approfittano i ragazzi di mister Cittadino per accorciare le distanze, fino alla parità sul 20-20. il time out chiamato da Serpa serve a riordinare le idee e, sulla spinta degli attacchi di Persico, alla fine i lametini non vanno oltre al 25-23.

Il secondo set è la frazione di gioco meno combattuta, con la Milani che raggiunge un vantaggio massimo sul 16-9. La Volo prova a rosicchiare qualche punto, ma un break di 5 punti dei padroni di casa sigilla il risultato sul 25-15 finale, nato da un’azione di Manna.

Il terzo set ricalca a grandi linee il primo. La New Tech guida il punteggio fin dal primo scambio, con un margine che, in varie occasioni, tocca i 5 punti.

I lametini, però, hanno il merito di crederci fino all’ultimo, e riescono a riportarsi in parità fino al 21-21. A quel punto, i giaguari decidono che è ora di mettere al sicuro il risultato, e l’attacco vincente di Marasco chiude la contesa sul 25-23, che significa 3-0 e tre punti per la Milani.

La vittoria contro la Volo Virtus porta temporaneamente i rendesi rispettivamente a un punto e due punti da Cinquefrondi e dalla capolista Bagnara, oltre che a un margine di tre punti sull’Altaflex Catanzaro, in attesa degli incontri del fine settimana.

Per i ragazzi di Serpa dieci giorni di preparazione alla trasferta di Reggio Calabria contro la Luck Tigano, gara che chiuderà il girone d’andata.

E, perché no, uno sguardo interessato ai risultati delle dirette contendenti.