Trebisacce: il sindaco Mundo ringrazia i carabinieri per l’importante operazione “FIAMME DEL TAVOLIERE”

Il Sindaco di Trebisacce, Avv. Franco Mundo, ha voluto esprimere la propria soddisfazione e congratularsi a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza di Trebisacce con i Carabinieri della Stazione di Trebisacce, guidati dal Maresciallo Natale Labianca, per l’attività di investigazione posta in essere nel corso dell’operazione Fiamme del Tavoliere, che ha portato all’arresto di individui che operavano sul territorio di Trebisacce e oggi sottoposti a misure cautelari.

Voglio congratularmi ha dichiarato il sindaco di Trebisacce Franco Mundo con il Maresciallo Natale Labianca e con i suoi uomini per i risultati conseguiti, in concerto con la Compagnia Carabinieri di Corigliano guidati dal capitano Cesare Calascibetta, e col supporto del personale della Cio del 14.mo Battaglione Calabria e dell’unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria.

La comunità ha fatto appello alle forze dell’ordine e le forze dell’ordine hanno prontamente risposto.

Siamo stati testimoni di una certosina attività di indagine, mossa dalla volontà, assolutamente condivisa, di affermare con forza e risolutezza che Trebisacce è una città in cui il rispetto per la legalità e per la legge non lascia spazio alle iniziative estemporanee di alcune isolate mele marce, capaci tuttavia di turbare in qualche misura la serenità del territorio.

Come Amministrazione comunale, attraverso tanti progetti, anche collegati al mondo della scuola, abbiamo sempre ribadito l’importanza del concetto di legalità e della sicurezza. Oggi, attraverso l’operato degli stoici rappresentanti della legge che vivono la nostra Trebisacce e contribuiscono a custodirla come luogo sicuro e a misura d’uomo, è stata ribadita la valenza dello Stato quale tutore dei presidi di legalità, dell’ordine pubblico e del rispetto della legge.

Al Maresciallo Labianca, ai suoi uomini e a tutte le Forze dell’ordine che operano sul territorio vanno i ringraziamenti e la gratitudine di tutta la comunità di Trebisacce e dell’Amministrazione comunale, certi che non verrà mai a mancare quel rapporto di collaborazione tra istituzioni e Arma dei Carabinieri”.