Tributi di Bonifica, Giovinazzo: “Avvisi rivedibili, front-office nei Comuni”. Incontro decisivo a Maierà

Maierà (CS), 5 febbraio 2024 – Si è tenuto martedì 5 febbraio, presso il Comune di Maierà, un incontro cruciale tra il Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Calabria, Dott. Giacomo Giovinazzo, e i sindaci dei comuni di Maierà, Buonvicino, Diamante e Aieta. Al centro del dibattito, la questione tributaria che affligge i territori, con l’obiettivo di trovare soluzioni concrete e immediate.

I sindaci hanno espresso con forza il disagio delle comunità locali di fronte all’imposizione tributaria del Consorzio, chiedendo chiarimenti e revisioni. Il Commissario Giovinazzo ha risposto con disponibilità, sottolineando l’impegno della nuova gestione del Consorzio Unico regionale, avviata il 1° gennaio 2024.

“Gli avvisi bonari inviati direttamente dal Consorzio Unico sono assoggettabili a revisione“, ha dichiarato il Dott. Giovinazzo, “attraverso la verifica della presenza di attività legate al presidio idrogeologico. Per tutti gli atti bonari ricevuti nell’ultimo periodo, è possibile richiedere la revisione in autotutela, e se del caso, la struttura consortile emetterà l’atto di annullamento”.

Un’altra importante novità emersa dall’incontro è la necessità di rivedere l’attuale Piano di Classifica, che determina il quadro impositivo. “Il Piano sarà redatto direttamente dalla struttura tecnica del Consorzio in sinergia diretta con i Comuni e dovrà essere definitivo entro l’anno 2026“, ha assicurato il Commissario Straordinario.

Per venire incontro alle esigenze dei cittadini, il Dott. Giovinazzo ha inoltre offerto la disponibilità del Consorzio a organizzare front-office nei singoli comuni, con personale specializzato. “Vogliamo che ogni cittadino possa essere ricevuto direttamente e valutare la singola posizione tributaria, rispetto al quadro impositivo reale”, ha affermato.

I sindaci hanno espresso un sentito ringraziamento al Dott. Giovinazzo per la disponibilità dimostrata e per l’impegno a risolvere la problematica tributaria. “Di questa sinergia istituzionale si deve fare tesoro“, hanno dichiarato i primi cittadini, “affinché le problematiche condivise diventino la risoluzione di problemi di ogni genere per il cittadino”.