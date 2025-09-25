Tridico: «In Calabria un Green Team per 10mila under 40. E con i soldi del ponte possiamo fare 30 ospedali»
L'ex presidente Inps lancia la proposta: «Un piano-occupazione in 100 giorni, al centro tutela dell'ambiente e innovazione. Sanità? Occhiuto l'ha peggiorata»
“Da quando governa Occhiuto la spesa della migrazione sanitaria verso le regioni del centro-nord è aumentata di 63 milioni. Con l’autonomia differenziata andrà ancora peggio. Ecco perché serve un governo regionale che cambi tutto. Bisogna investire nella sanità pubblica e riaprire gli ambulatori e le guardie mediche nelle aree interne. Entro sei mesi metteremo fine alla gestione commissariale e coinvolgeremo le ASP e i territori in una cabina di regia. Infine, vogliamo mettere fine al deprecabile fenomeno della pervasiva presenza della politica nella sanità e mettere una fine alle lunghe liste d’attesa”.
“Chiederemo all’Ue di sospendere l’iter autorizzativo per palese contrasto con la Direttiva Habitat e faremo ricorso al TAR vista l’assenza di una Valutazione Ambientale Strategica. Con i soldi del ponte potremmo costruire in Calabria 30 ospedali pubblici”.
Quanto continua a pesare la pervasività della ‘ndrangheta sul mancato sviluppo di questa terra?
“Non c’è nessuna contraddizione. Da Presidente di Regione il mio impegno sarà in continuità con quello iniziato a Bruxelles: per la giustizia sociale, il lavoro stabile e ben retribuito, per la sanità pubblica e la lotta contro lo scippo dei fondi di coesione per il riarmo”.
Se perde resta consigliere regionale?
“Non perderò e sa cosa le dico? Vinceremo proprio grazie a chi in passato si asteneva. I calabresi hanno capito che questa è l’ultima chiamata per far rinascere la propria terra”.
Pensa che una sua eventuale sconfitta possa mettere in discussione il campo largo?
