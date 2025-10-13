Tridico: «Solidarietà a Joseph Guida, la sua battaglia è anche la nostra»

«Apprendo costernato del grave atto intimidatorio consumatosi a Villapiana, delle due automobili di proprietà della famiglia di Joseph Guida, presidente del Consiglio comunale e segretario cittadino del Partito Democratico, distrutte da incendî di matrice dolosa.

Non è un episodio isolato nella Sibaritide né marginale: colpisce direttamente chi, con dedizione e responsabilità, ha scelto di mettersi al servizio della comunità e delle istituzioni locali e tenta di minare la fiducia dei cittadini nel senso dello Stato, nella legalità e nella democrazia.

A Joseph Guida e alla sua famiglia esprimo la mia piena solidarietà. A loro va il mio sostegno personale e istituzionale, con la più ferma condanna per un atto che cerca di intimidire nel silenzio chi lavora per il bene comune.

A Villapiana, come in ogni angolo della Calabria, chi sceglie di amministrare con trasparenza e rigore non deve sentirsi isolato.

La risposta più efficace contro l’intimidazione è l’unità delle forze sane della politica, la partecipazione attiva dei cittadini. Joseph non è solo: la sua battaglia è anche la nostra».

È quanto dichiara in una nota l’europarlamentare Pasquale Tridico.