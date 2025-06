Trionfo di medaglie per le grappe Mangilli e per i gin del gruppo Caffo

Il palmarès delle grappe e dei distillati del Gruppo Caffo 1915 si è arricchito di altri prestigiosi premi, conferiti da importanti competizioni nazionali e internazionali.

In occasione della 42° edizione dell’Alambicco d’Oro ANAG recentemente conclusosi le grappe Mangilli si sono aggiudicate due medaglie d’oro cui si sono sommate le due medaglie d’oro conquistate dai Gin.

Un palmarès che continua ad arricchirsi, dopo l’eccezionale vittoria conseguita nell’edizione 2025 dell’International Wine & Spirit Competition (IWSC) – una delle più autorevoli competizioni mondiali dedicate a vini e distillati, nella quale le grappe del Gruppo hanno conquistato ben 6 medaglie.

L’Alambicco d’Oro ANAG, la vetrina che premia l’eccellenza della tradizione distillatoria italiana (grappa, acquavite d’uva e brandy italiano) quest’anno ha allargato il concorso ad una nuova categoria di prodotto il Gin, il distillato aromatizzato al ginepro con tre tipologie di prodotto ammesse: Gin, Gin Distillato e London Gin.

“Siamo lieti di questa apertura, che coglie e rappresenta i nuovi trend di consumo. Per noi è un banco di prova per misurare la qualità dei nostri prodotti e la validità del nostro costante impegno nell’innovazione, indirizzata anche a questa categoria di distillati.

Il nostro impegno ha prodotto un importante risultato: il London Dry Gin Sir Miller – Borsci S. Marzano 1840, al suo primo esordio in una competizione, è stato premiato con la medaglia Best Gold, unico gin prodotto in Puglia a ricevere questo importante riconoscimento.

Accanto a lui, Emporia Gin – Distilleria F.lli Caffo, a base di ginepro fenicio e acqua del Mar Tirreno, ha vinto la Medaglia d’Oro nella categoria Gin, unico riconoscimento per la Calabria.

Risultati che suggellano ancor più un traguardo importante: la Distilleria F.lli Caffo celebra quest’anno 110 anni di storia, un traguardo raggiunto grazie al costante lavoro quotidiano, all’inderogabile scelta della qualità e al profondo rispetto per l’arte liquoristica e distillatoria che ci accompagna da quattro generazioni” sottolinea Nuccio Caffo, Amministratore Delegato di Gruppo Caffo 1915.

Con le due medaglie d’oro assegnate dall’ANAG – rispettivamente alla Mitica Grappa Friulana e alla Mitica Grappa Friulana Riserva Barrique – prosegue la “stagione delle vittorie” per le Grappe Mangilli.

Un riconoscimento di grande valore, che affonda le sue radici nella visione del fondatore, figura pionieristica della distillazione friulana.

Fin dalle origini, la distilleria ha custodito e tramandato un approccio produttivo basato sulla selezione delle migliori vinacce, su metodi di distillazione artigianale e su un invecchiamento lento e rispettoso del tempo, svolto sotto il sigillo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a garanzia della sicurezza e dell’autenticità del processo.

Oggi questo prezioso patrimonio viene valorizzato e reinterpretato dal Gruppo Caffo 1915, che ha scelto di investire con forza nel marchio Mangilli, preservandone l’identità e rilanciandolo in chiave contemporanea, per portare avanti una tradizione di eccellenza tutta friulana.

“Un palmarès straordinario, che conferma il ruolo da protagonista delle Grappe Mangilli sulla scena nazionale e internazionale.

In un panorama competitivo e in continua evoluzione, Mangilli si sta affermando come punto di riferimento nel segmento delle grappe premium, grazie a una visione che unisce radici profonde, artigianalità autentica e spirito innovativo.

Le due medaglie conquistate assumono un valore ancora più rilevante alla luce del fatto che Mangilli è l’unica grappa friulana a essersi aggiudicata l’oro: un risultato che testimonia l’eccellenza del nostro lavoro e che premia la qualità, la dedizione e l’amore per la nostra terra.

Questa eccezionale serie di riconoscimenti rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutto il Gruppo Caffo 1915 e per il team Mangilli, che ogni giorno lavora con passione per portare avanti una storia di qualità e autenticità.

uno stimolo importante a proseguire lungo il percorso dell’eccellenza, continuando a proporre grappe capaci di raccontare l’anima del Friuli e di farsi apprezzare anche oltre i confini italiani” sottolinea, Giacomo Casoni Responsabile Marketing & Trade Marketing Gruppo Caffo 1915.