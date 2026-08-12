Tropea celebra Santa Maria dell’Isola, cuore di fede e identità della città

Santa Maria dell’Isola non è soltanto parte del paesaggio iconico che distingue Tropea nel mondo.

Per i tropeani è qualcosa di più. È il punto in cui la loro storia, la loro fede e le bellezze di questo luogo si riconoscono e si fondono nella memoria viva della comunità.

Proseguono fino a venerdì 14 agosto, ogni mattina alle ore 9, le celebrazioni della novena in onore della Vergine negli spazi del Santuario.

La Festa di Santa Maria dell’Isola sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità.

Non è soltanto una ricorrenza religiosa, ma un appuntamento che richiama appartenenza, devozione, memoria collettiva e legame profondo con uno dei luoghi più riconoscibili e amati della Città.

Santa Maria dell’Isola è parte dell’anima di Tropea e continua ad essere, per cittadini e visitatori, segno di identità, protezione e bellezza.

Venerdì 14 agosto, alle ore 21, all’esterno del Santuario, si terrà il concerto dell’Orchestra di Fiati Città di Tropea, accompagnata dal coro polifonico.

Un momento musicale che precederà la giornata più attesa dei festeggiamenti, unendo tradizione bandistica, partecipazione popolare e suggestione del luogo.

Sabato 15 agosto, Solennità dell’Assunta, sono previste nel Santuario le Sante Messe alle ore 7.30, 8.30 e 9.30.

Mentre alle ore 16.30 si svolgerà uno dei momenti più suggestivi e identitari della festa: la tradizionale Processione a Mare.

Al termine del corteo delle barche seguiranno il canto delle Litanie e la Santa Messa.

La giornata si concluderà alle ore 22, con lo spettacolo pirotecnico che avrà come scenario l’Isola di Tropea e il cielo della Città.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale rivolgono a cittadini, fedeli e ospiti l’augurio di una buona Festa di Santa Maria dell’Isola, nel segno della devozione, della condivisione e del rispetto per una tradizione che continua a custodire il cuore più autentico di Tropea.