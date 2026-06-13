Tropea continua a pedalare verso il futuro, il 15 giugno partirà dalla città una delle tappe del Giro Next Gen 2026

Tropea è pronta ad accogliere la più importante corsa a tappe internazionale riservata agli Under 23, autentica fucina dei campioni del ciclismo di domani.

Ben 27 squadre si sfideranno lungo le strade d’Italia e il viaggio partirà proprio dalla nostra città.

Lunedì 15 giugno, alle ore 10.30, il via ad una delle 8 tappe calabresi del Giro Next Gen 2026, sarà dato dalla splendida Piazza su cui si staglia il simbolo di Tropea e dell’intera Calabria, il santuario di Santa Maria dell’Isola.

Sarà un momento di grande sport, ma anche una straordinaria occasione di promozione per il nostro territorio.

Le immagini del Giro raggiungeranno migliaia di appassionati, portando nelle case di tanti la bellezza del nostro mare e del nostro patrimonio culturale, identitario e distintivo. Lo sport ha una forza speciale: unisce persone, genera entusiasmo, racconta luoghi e costruisce opportunità.

Per questo siamo orgogliosi che Tropea sia stata scelta come punto di partenza di una manifestazione così prestigiosa.

Tropea continua a pedalare verso il futuro e noi siamo consapevoli, orgogliosi e determinati nel poter imprimere, assieme a tutti gli attori sociali ed economici ed a tutta la cittadinanza, le marce necessarie per continuare ad alzare il livello delle nostre ambizioni verso la qualità ed a rafforzare la reputazione nazionale ed internazionale della nostra destinazione di esperienze turistiche autentiche, vivibili da gennaio e dicembre.

La gara si disputerà su un percorso complessivo di 1082.1 km e 14.750 metri di dislivello.

La tappa da Tropea a Crotone, prevalentemente pianeggiante, misura 154 km e collega le coste tirrenica e ionica.

Dopo il passaggio da Pizzo si scala il breve GPM di Marcellinara, unico rilievo di giornata per raggiungere Catanzaro Lido e poi gli ultimi chilometri scorrevoli lungo la costa verso Crotone.

Per il 4° Raduno di Vela Latina, la due giorni promossa dalla ASD Vela Club Tropea in collaborazione con l’Associazione Antica Marineria Catonese (Reggio Calabria), in programma sabato 13 e domenica 14 e dedicata alla marineria tradizionale, sono attesi 20 equipaggi provenienti da Sicilia, Lazio, Campania e Calabria.

Due giornate di navigazione, visite alle imbarcazioni, incontri culturali, coinvolgimento degli studenti, approfondimenti con studiosi ed esperti.

È così che sarà strutturata la manifestazione.