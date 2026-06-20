Tropea dedicherà uno spazio della città a Carlo Petrini

Tropea dedicherà uno degli spazi del suo perimetro di bellezza e autenticità straordinarie alla figura ed al messaggio di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food.

Si è aperta ufficialmente con questo annuncio del Sindaco Giovanni Macrì, seguito da un lungo applauso, l’Anteprima nazionale di Terra Madre in una gremita Piazza Cannone.

Tropea ha scandito il Primo Cittadino era ed è già full da settimane e ringrazio l’assessore regionale e l’amico Gianluca Gallo, che è notoriamente spericolato e virtuoso, per avermi convinto a mantenere l’ubicazione di questo evento nazionale, distribuito nel nostro borgo, superando le mie preoccupazioni sull’equilibrio tra flussi turistici e tutela della qualità della vita e della autenticità e della biodiversità dei luoghi che è poi una delle unità di misura della stessa filosofia fondativa Slow Food.

Ringrazio ancora Gianluca Gallo ha aggiunto anche e soprattutto per aver sopportato il pressing mio insieme a quello del consigliere regionale Vito Pitaro affinché questa ulteriore e preziosa occasione internazionale per la Calabria Straordinaria potesse essere ospitata nella nostra Tropea che, come lo stesso assessore ha ribadito, è in grado di amplificare in modo sicuramente più forte e competitivo.

Ma con tutta la grande squadra coordinata da Arsac diretta da Fulvia Caligiuri, che ha ben lavorato per arrivare al risultato di oggi e che concretizza un’ambizione che anni fa avevo condiviso con lo stesso assessore Gallo.

Ritengo che il vero valore aggiunto che oggi condividiamo con tutto il Paese, ospitando Terra Madre a Tropea, nella regione italiana più ricca di biodiversità, è data anzi tutto dalla riaffermazione corale della forza dell’agroalimentare e dell’enogastronomia di qualità, delle produzioni identitarie e della capacità di saper valorizzare e comunicare al mondo i prodotti dei nostri territori con il prodotto-territorio, così come sta facendo benissimo la Regione Calabria con Gallo e col Presidente Occhiuto e così continueremo a fare anche noi con le politiche e strategie di marketing territoriale che ci hanno visto pionieri e che rafforzeremo.