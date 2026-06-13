Tropea, momenti di tensione nel centro cittadino: arrestato un 31enne, disposto l’obbligo di dimora

Serata movimentata il 12 giugno a Tropea, dove un 31enne residente in città è stato arrestato dagli agenti della Polizia Locale con l’accusa di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe prima creato disordini all’interno di un esercizio pubblico di piazza Vittorio Veneto, per poi dare in escandescenze all’esterno del locale. Intervenuti sul posto a seguito di alcune segnalazioni, gli agenti avrebbero tentato di riportare la calma, ma il 31enne si sarebbe scagliato contro di loro, tentando di colpirli e rivolgendo frasi offensive.

Bloccato e arrestato, è stato posto inizialmente agli arresti domiciliari. Nella giornata di oggi è comparso davanti al Tribunale di Vibo Valentia per la convalida dell’arresto. Al termine dell’udienza il giudice ha disposto la scarcerazione, applicando la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza.