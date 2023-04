Tropea, ritorna il Premio Nazionale Raf Vallone

Far conoscere, rendere orgogliose e consapevoli soprattutto le nuove generazioni del patrimonio di esperienze e di personaggi illustri che hanno contribuito a scrivere le pagine della cultura, dell’arte, della scienza e del cinema italiano. Tra questi, Raf Vallone, talento e leggenda del teatro e del cinema internazionale, diretto da grandi registi del grande schermo e della televisione, può essere collocato tra le icone di questa terra. Ed eventi come il Premio Nazionale a lui dedicato rientrano sicuramente tra gli strumenti di comunicazione e marketing, turistico e culturale, ai quali continuiamo ad annettere importanza strategica; sia nella valorizzazione del senso di appartenenza identitaria del Principato, sia per la promozione della nostra esperienza e destinazione 365 giorni l’anno.

Siamo felici – continua il Sindaco Giovanni Macrì – di avere appreso, attraverso la partecipazione del figlio Saverio Vallone, direttore artistico del Premio, ospite nei giorni scorsi del salotto televisivo Oggi è un altro giorno, in onda su Rai Uno, che la manifestazione, giunta alla quinta edizione, dopo una breve parentesi romana tornerà ad essere ospitata nel Principato.

Attore, laureato in filosofia e legge, calciatore di Serie A con la maglia del Torino con cui vinse la Coppa Italia nel 1934, ma anche partigiano impegnato nella Resistenza e giornalista, direttore della terza pagina de L’Unità e critico cinematografico su La Stampa. Il successo, l’intreccio di esperienze personali e professionali che hanno visto Vallone al fianco di grandi nomi del cinema – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – contribuiscono ancora oggi ad esportare l’immagine della Calabria e di Tropea al quale era tanto legato.

Non a caso uno degli affacci più belli a Tropea è dedicato proprio a lui, dov’è collocata la sua casa, che ha ospitato grandi personaggi del mondo del cinema e della cultura italiana, iconica balconata, posta al temine del corso di Vittorio Emanuele III: uno scorcio che viene definito da molti come l’affaccio più bello del mondo.