Tropea: scoperta un’attività illecita di autorimessa di veicoli all’aperto, elevate sanzioni amministrative
Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio effettuati dalla Polizia di Stato lungo il litorale costiero di questa provincia e finalizzati al contrasto di ogni forma di illegalità, lo scorso 17 agosto, personale del Posto Fisso di polizia di Tropea, unitamente al personale della polizia locale del Comune di Tropea, in località Marina del Convento di quel Comune, ha individuato una rimessa di autoveicoli all’aperto completamente abusiva.
L’attività ha permesso di accertare che due terreni venivano utilizzati per parcheggio di autovetture senza che venisse effettuata alcuna comunicazione di inizio attività di autorimessa all’ente comunale competente.
Alla luce delle verifiche effettuate pertanto il personale operante ha proceduto all’immediato sgombero delle due aree interessate e alla contestuale redazione dei verbali di contestazione amministrativa per assenza del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività nei confronti di due distinti soggetti, entrambi titolari di stabilimento balneare.