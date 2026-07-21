Tropea va verso viaggiatori più esigenti, Macrì “ha ragione Occhiuto, ora servono imprenditori coraggiosi”

I numeri ci sono. I turisti ci sono. La riconoscibilità internazionale c’è. Adesso deve uscire allo scoperto anche un’imprenditoria capace di accompagnare Tropea dentro la fascia più qualificata del mercato turistico globale.

Perché una destinazione che vuole continuare ad aggiungere valore alla propria reputazione non può limitarsi ad essere desiderata: deve diventare anche luogo nel quale investire in servizi, prodotti, boutique, esperienze e presìdi commerciali coerenti con un pubblico sempre più esigente che già guarda all’Italia, al Sud e alla Calabria come luoghi di autenticità, bellezza e qualità della vita.

È evidente dice il Sindaco Giovanni Macrì che i privati investono quando percepiscono stabilità, visione, regole chiare, decoro, sicurezza e un governo locale capace di accompagnare processi di crescita.

Noi stiamo lavorando su questo: non per consegnare Tropea ad una vetrina artificiale, ma per creare le condizioni affinché qualità urbana, accoglienza, servizi, commercio e investimenti privati siano finalmente coerenti con la forza della destinazione.

Uno dei limiti attuali di Tropea continua il Primo cittadino è certamente la mancanza di presìdi commerciali realmente allineati ad una destinazione che ambisce ad agganciare circuiti più alti.

Un handicap rispetto a modelli consolidati come Capri, Ischia, Positano, Taormina e altre località di prestigio, dove lo shopping di qualità è parte integrante dell’esperienza turistica. Un gap che vogliamo colmare.

In questo percorso evidenzia Macrì resta fondamentale il clima di collaborazione con la Regione Calabria e con il Presidente Roberto Occhiuto, che ha contribuito a ribaltare la narrazione anche sul trasporto aereo regionale.

Il salto ulteriore conclude il Sindaco è lavorare tutti insieme per far partire i voli intercontinentali diretti su Lamezia Terme, soprattutto sulle rotte del Nord America e degli Stati Uniti, il cui mercato è ormai maturo, così come confermano anche i report sull’attenzione degli acquirenti immobiliari.

Esiste cioè un’importante fetta di mercato turistico che ama l’Italia, che ama il Sud, che guarda con crescente interesse alla Calabria e, nell’esperienza di viaggio, non bada alla possibilità di spesa, anche per l’acquisto di una casa.

Intercettare quel pubblico conclude Macrì, certo che il Presidente saprà muoversi con determinazione anche su questa direzione significa non soltanto continuare ad aumentare i flussi, ma qualificare l’intero sistema regionale dalle strutture ricettive alla ristorazione, dal commercio ai servizi per finire all’occupazione.