Truffa anziana fingendosi appartenente alle forze dell’ordine, emesso foglio di via per 3 anni

I fatti risalgono al febbraio scorso quando un soggetto partenopeo fingendosi appartenente alle forze dell’ordine riferiva alla donna che suo figlio non aveva pagato un ordine su internet di 7500 euro, pertanto, in caso di mancato pagamento sarebbe stato arrestato.

Impaurita l’anziana, ingannata anche da un complice che l’aveva prima contattata telefonicamente, consegnava denaro e gioielli per un importo corrispondente alla richiesta.

Al soggetto, su proposta della Stazione Carabinieri di Fabrizia (VV) che avevano individuato e deferito all’Autorità Giudiziaria per truffa il soggetto, il Questore della provincia di Vibo Valentia, al termine dell’attività istruttoria compiuta dalla Divisione Anticrimine, ha ora emesso il foglio di via dal Comune di Fabrizia per la durata di anni tre.

Il provvedimento, emesso nei confronti di soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica che non giustificano la loro presenza su un territorio diverso dai luoghi di residenza o dimora abituale, prevede in caso di violazione la sanzione della reclusione da 6 a 18 mesi e la multa fino a 10.000 euro.

Va ricordato infine, nel rispetto del principio di presunzione d’innocenza sancito dal nostro ordinamento, la responsabilità delle persone sottoposte a indagine potrà essere definitivamente accertata solo in presenza di una sentenza di condanna irrevocabile.