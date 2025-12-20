Truffa in concorso, prosciolto pregiudicato cariatese

È stato definitivamente prosciolto dall’accusa di truffa aggravata in concorso con altri, un pregiudicato di Cariati difeso di fiducia dall’avvocato penalista Raffaele Meles.

L’uomo, con diversi precedenti penali era finito sotto processo con l’accusa di aver truffato diverse persone nella provincia di Catanzaro attraverso la finta vendita online di prodotti di varia natura.

Tutto era partito in seguito ad una denuncia sporta da una delle vittime che, dopo il pagamento di un telefono cellulare di ultima generazione, il cui annuncio era stato pubblicato su un noto sito per le vendite on line, non si era vista recapitare quanto pagato realizzando quindi di essere stata oggetto di truffa.

Nella fattispecie la donna aveva versato oltre mille euro su una carta prepagata intestata ad altra persona, mentre i contatti telefonici li aveva avuti con il pregiudicato cariatese il quale, nelle trattative di vendita, avrebbe garantito alla donna il trasferimento della merce solo dopo il pagamento.

Per i militari catanzaresi è stato facile risalire all’identità dell’uomo che, per portare avanti le trattative con la vittima, utilizzava un numero telefonico intestato a se stesso.

Nel corso del processo venivano escusse sia la persona offesa, che confermava le accuse, sia i carabinieri che avevano effettuato le attività di indagine.

L’avv. Meles faceva invece rilevare sia diverse criticità procedurali che rendevano nullo l’intero procedimento, sia la totale estraneità del proprio assistito rispetto ai fatti in contestazione.

All’esito della camera di consiglio, il Tribunale catanzarese, accogliendo le richieste della difesa, ha definitivamente prosciolto l’uomo da tutte le accuse a suo carico.