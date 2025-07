Truffe agli anziani, il comune di Tiriolo tra i primi a collaborazione con i Carabinieri nelle realizzazione di un video spot informativo

Il Comune di Tiriolo e i Carabinieri della locale Stazione lanciano una campagna di prevenzione su tutto il territorio municipale.

L’Amministrazione comunale di Tiriolo e l’Arma dei Carabinieri, dopo gli incontri pubblici dell’inverno scorso finalizzati a sensibilizzare i cittadini sul fenomeno purtroppo ancora molto diffuso delle truffe agli anziani, hanno inteso promuovere la realizzazione di un breve video spot per contrastare il fenomeno delle truffe via web, per strada e nelle abitazioni.

Un messaggio diretto non solo agli anziani, ma anche ai familiari e ai vicini di casa, per contribuire tutti, attraverso la prevenzione, a creare luoghi sicuri e una rete di protezione attiva e consapevole.

A darne notizia il Vicesindaco Davide Longo che, ringrazia il Sindaco Domenico Stefano Greco per la specifica delega conferitagli e che gli ha consentito di curare i rapporti con la Stazione dei Carabinieri di Tiriolo e tutte le fasi attuative propedeutiche alla realizzazione del video promozionale.

Un sentito ringraziamento va all’Arma dei Carabinieri, da sempre impegnata a prevenire condotte illecite, nella persona del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Tiriolo, Maresciallo Ordinario Andrea Gerardo Figliulo, che ha curato i rapporti con il Comando provinciale ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione da parte del Comando Generale e ai giovani concittadini Luigi Critelli, Carmen Critelli e Gianluigi Leone che hanno curato gratuitamente le fasi realizzative del video. Il video verrà diffuso quotidianamente attraverso i canali istituzionali del Comune di Tiriolo.

Il nostro obiettivo è rafforzare la rete di protezione intorno agli anziani e sensibilizzare tutti sui rischi legati alle truffe e grazie a questa campagna informativa puntiamo a raggiungere la quasi totalità della popolazione tiriolese.

Il messaggio riporta Longo è chiaro, la prevenzione è la prima difesa con cui insieme possiamo costruire una rete di protezione per i nostri anziani e mi auguro che anche gli altri Comuni calabresi possano fare quadrato intorno a questa iniziativa e realizzare ognuno per i suoi concittadini misure di prevenzione e repressione di questo dilagante fenomeno.