Truffe agli anziani, il sindaco di Saracena Russo plaude ai militari dell’arma dei Carabinieri

L’analisi puntuale delle immagini catturate dal sistema di videosorveglianza comunale, unita alla minuziosa attività investigativa condotta sul campo dai militari dell’Arma, ha permesso di individuare i presunti autori delle truffe perpetrate ai danni di anziani del territorio. Tecnologia e controllo del territorio si confermano binomio vincente per la sicurezza urbana.

È quanto dichiara il Sindaco Renzo Russo, esprimendo vivo apprezzamento per la brillante operazione condotta dalla locale Stazione dei Carabinieri che ha portato al deferimento di due soggetti.

Questo risultato afferma il Primo Cittadino dimostra concretamente l’importanza di aver investito su un sistema di monitoraggio moderno ed efficiente che, proprio per questo, sarà ulteriormente implementato.

Un plauso sentito va al Comandante di Stazione Maresciallo Ordinario Julio Di Dieco, ai militari della stazione dipendente di Saracena per la rapidità e la professionalità dell’intervento.

L’Amministrazione Comunale ribadisce la propria totale disponibilità a collaborare e a fornire ogni supporto utile alle Forze dell’Ordine per garantire la legalità.

Le indagini hanno fatto luce su due distinti episodi avvenuti tra agosto e novembre.

Nel primo caso, con la tecnica del finto nipote, e nel secondo con quella del finto maresciallo, le vittime erano state indotte a consegnare denaro e preziosi a complici presentatisi come postini o avvocati.