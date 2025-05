Trump rilancia i dazi: lezione all’Unical sugli effetti della nuova guerra commerciale

di Nicoletta Toselli

Il 5 maggio il Prof. Francesco Aiello analizzerà cause e conseguenze del protezionismo USA alla luce della teoria economica e dei dati internazionali

RENDE, 5 MAGGIO 2025 – A un mese esatto dal cosiddetto Liberation Day, con cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una svolta protezionistica introducendo dazi straordinari sulle importazioni, il mondo accademico si interroga su cause, prospettive e possibili ricadute della nuova strategia americana.

Lunedì 5 maggio, alle ore 11:00, nell’Aula EP1 dell’Università della Calabria, il professor Francesco Aiello terrà una lezione dal titolo “Trump’s Tariffs and Trade War: What Does Economic Theory Suggest? Data and The Road Ahead”, all’interno del corso di Economia e Commercio Internazionale della Laurea Magistrale in Economia e Commercio.

L’incontro, aperto a studenti, docenti, rappresentanti istituzionali, giornalisti economici e semplici interessati, sarà l’occasione per approfondire il contesto macroeconomico in cui si colloca l’iniziativa trumpiana, analizzando il ruolo degli Stati Uniti nel commercio mondiale, il peso del persistente deficit commerciale e le possibili ripercussioni delle misure protezionistiche sulla crescita economica globale.

Secondo il Prof. Aiello, esperto di commercio internazionale e docente del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania”, “la nuova fase protezionistica non solo mette in discussione il processo di liberalizzazione degli scambi, ma riapre il dibattito sulle disuguaglianze prodotte dalla globalizzazione e sulla necessità di ridisegnare le regole del commercio in un mondo sempre più polarizzato”.

Il focus della lezione verterà sull’analisi teorica degli effetti dei dazi, ma anche sull’interpretazione dei dati più recenti, in un momento di crescente tensione geopolitica ed economica.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la dott.ssa Valentina Mascali all’indirizzo valentina.mascali@unical.it.