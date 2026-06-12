Turismo delle radici, missione istituzionale del sindaco di Pietrapaola in germania

Rafforzare i legami e consolidare i rapporti con i concittadini che risiedono in Europa e nel mondo, continuando a favorire, in particolare, opportunità di crescita e scambio reciproci con le destinazioni che rappresentano per loro una seconda casa.

Era e resta questo, questo dichiara il Sindaco Manuela Labonia la motivazione sottesa alla missione istituzionale che vedrà fino a domenica 14 giugno una delegazione comunale a Warstein, città gemellata con Pietrapaola, per il suo 750° anniversario.

In quella data, alle ore 15, il Primo Cittadino incontrerà i concittadini alla Deutsches Haus per condividere progetti messi in campo, ricordi, esperienze e valori che continuano ad unire le due comunità, anche a distanza.

La tre giorni che prende il via oggi, venerdì 12, si inserisce nell’ambito della rassegna musicale WarsteinLive della durata di quattro settimane e si concentrerà sugli incontri, la convivialità e la promozione del senso di comunità.

Oltre alla Chiesa Vecchia e alle mura cittadine, al Museo Haus Kupferhammer e al Municipio, sarà protagonista la storia di Warstein, con momenti dedicati anche ai più piccoli.

Tra gli eventi del pomeriggio la mostra al Museo Haus Kupferhammer, organizzata dagli amici e sostenitori del museo. La mostra, che presenta immagini di grande formato sul tema Ricordi, metterà a confronto vecchie e nuove visioni della città.

Sabato 13 giugno sarà dedicato all’anniversario della Schnade, la processione di Warstein, ripristinata 100 anni fa e inventata proprio in quell’occasione, festeggerà quindi il suo centenario.

La Schnade celebrativa partirà alle 9 del mattino, percorrendo quest’anno un itinerario speciale tra le colline di Warstein e facendo ritorno in paese nel primo pomeriggio con una cerimonia festosa.

La successiva Giornata dei Club e la festa cittadina, che inizia con la cerimonia di spillatura della prima botte da parte del sindaco, offrono a tutte le associazioni e i gruppi di Warstein l’opportunità di incontrarsi e socializzare.

La domenica sarà dedicata alla funzione religiosa celebrativa, seguita dalla cerimonia ufficiale sul palco nella piazza antistante la chiesa. Pietrapaola sarà protagonista del momento musicale.

Il concerto dei Kupferhammer nella Chiesa Vecchia concluderà la giornata, offrendo un meraviglioso finale culturale, a cui seguirà il suono delle campane della chiesa domenica sera.