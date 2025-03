Turismo e innovazione, ampia partecipazione al ciclo d’incontri territoriali sui nuovi strumenti digitali

Grande la partecipazione da parte di enti e operatori turistici del territorio calabrese al ciclo d’incontri, che si sono tenuti nelle diverse province calabresi, organizzati dalla Dipartimento regionale al Turismo – Calabria Straordinaria.

Gli incontri, dedicati alla presentazione del sistema Ross1000 e della nuova Area operatori presente sul portale Calabria Straordinaria, hanno rappresentato un’occasione di confronto tra i partecipanti e una nuova opportunità legata all’organizzazione stessa delle imprese, supportate, d’ora in avanti, anche dai nuovi strumenti digitali messi in campo dalla Regione Calabria e dal Dipartimento Turismo, Marketing territoriale, Trasporto pubblico locale e Mobilità sostenibile.

Per l’assessore al Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, si tratta di “una preziosa occasione di confronto, utile a individuare sinergie tra istituzioni e operatori economici, per costruire insieme un sistema turistico sempre più competitivo e interconnesso. Ringrazio gli Enti che hanno ospitato gli incontri sinonimo di fattiva collaborazione e sinergia per lo sviluppo della nostra Regione. Il feedback dei territori è la miglior strategia per costruire e fare rete”.

Ha aperto i lavori delle diverse iniziative la dirigente generale del Dipartimento regionale al Turismo, Maria Antonella Cauteruccio, ringraziando tutti per la partecipazione.

“Il portale Calabria Straordinaria – ha affermato -, grazie anche a queste importanti novità, potrà essere sfruttato non solo come strumento di fruizione e promozione, utile a migliorare l’esperienza utente durante la navigazione ma anche come strumento di supporto per operatori ed enti del territorio, al fine di migliorare tutta una serie di aspetti organizzativi resi più semplici e ottimizzati grazie ai nuovi strumenti digitali innovativi. Gli spazi dedicati agli stakeholder e ai fornitori di prodotti e servizi sul portale Calabria Straordinaria – ha rimarcato Cauteruccio -, saranno popolati di contenuti al servizio di turisti e visitatori, i quali, in maniera rapida e accessibile, potranno reperire tutte le informazioni utili alla costruzione di uno straordinario viaggio in Calabria”.

Per la parte tecnica sono intervenuti le dirigenti regionali di settore Gina Aquino, settore 2 U.O.A. – Professioni turistiche, pro loco e osservatorio sul turismo, e Carmela Barbalace settore 1 U.O.A. – Ricettività alberghiera ed extra alberghiera, stabilimenti balneari e termalismo.

Lo staff di Altrama, preposto all’implementazione di Calabria Straordinaria, ha accuratamente descritto le nuove funzionalità del portale, l’ecosistema digitale del turismo, utile a rendere fruibile, tramite più strumenti digitali, le diverse fasi che vanno dall’approdo al portale fino all’arrivo dei turisti sui territori e anche le opzioni già presenti utili a migliorare l’esperienza di navigazione dell’utente.

La piattaforma è stata integrata con un’ulteriore Area operatori presente sul portale Calabria Straordinaria, quale strumento di promozione dell’offerta turistica della Regione Calabria.

Nella seconda parte degli incontri, il focus si è spostato sulla presentazione della piattaforma Ross1000, utile alla trasmissione dei dati, e su un applicativo per la rilevazione di flussi. In tal modo, con un unico strumento, le strutture ricettive hanno la possibilità di trasmettere in maniera rapida e immediata tutti i dati relativi ad arrivi e partenze sia alla Questura sia alla Regione. Un gestionale utile per facilitare l’organizzazione e il lavoro dei titolari di strutture ricettive in Calabria.