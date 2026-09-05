Turismo e regole devono crescere insieme: massimo attenzione a Pietrapaola su viabilità, controlli e trasparenza

Crescere come destinazione turistica significa attrarre più persone, creare occasioni di socialità e sostenere le attività economiche. Ma significa anche assumersi una responsabilità in più: governare questa crescita, garantendo che sviluppo, intrattenimento, diritto al riposo e qualità della vita possano convivere.

È su questo equilibrio che l’Amministrazione comunale di Pietrapaola ha lavorato e continuerà a lavorare.

Con una linea molto semplice: regole chiare, controlli quando necessari, trasparenza negli atti e nessuna omissione rispetto alle competenze del Comune.

Le singole questioni sottoposte agli organismi competenti seguiranno il proprio iter e saranno definite nelle sedi deputate, senza anticipazioni né interferenze da parte dell’Amministrazione.

È quanto ribadisce la sindaca Manuela Labonia, sottolineando come l’attenzione dell’Amministrazione rispetto alla vivibilità del territorio non sia mai venuta meno.

Il Comune c’è precisa ed esercita le proprie funzioni con puntualità e trasparenza.

Quando vengono segnalate situazioni che richiedono approfondimenti, gli uffici procedono secondo le proprie competenze e, quando devono intervenire altri organismi, ciascuno svolge autonomamente il proprio lavoro. È così che funzionano le istituzioni ed è così che intendiamo continuare ad operare.

Proprio per questa ragione l’Amministrazione comunale non intende entrare nel merito di questioni attualmente sottoposte a verifiche, accertamenti o procedimenti.

Non spetta alla politica anticiparne gli esiti, formulare giudizi o sostituirsi agli uffici e agli organismi chiamati ad esprimersi.

Una volta completati gli iter, saranno gli atti a restituire con chiarezza ciò che è stato accertato e gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno assunti da chi ne ha titolo.

Allo stesso modo sottolinea ancora il Sindaco occorre evitare di sovrapporre stagioni amministrative differenti. Vicende che hanno una storia lunga devono essere ricostruite distinguendo atti, autorizzazioni, decisioni e competenze maturate nel tempo.

Questo Esecutivo risponde delle proprie scelte e del lavoro svolto durante il proprio mandato, così come continuerà ad affrontare con attenzione le questioni ricevute in eredità e quelle che dovessero presentarsi.

È dentro questa cornice che va letta anche la stagione estiva appena conclusa.

Pietrapaola ha registrato una significativa vitalità turistica e una forte partecipazione soprattutto delle nuove generazioni, confermando un percorso di crescita sul quale l’Amministrazione ha investito attraverso eventi, servizi, promozione e valorizzazione del territorio

. Una località costiera viva, frequentata e capace di attrarre giovani è un risultato positivo.

La sfida dell’Amministrazione è fare in modo che questa vitalità sia governata e possa convivere con le esigenze di chi vive stabilmente il territorio, delle famiglie, dei villeggianti e degli operatori economici.

È per questo che prosegue il Primo cittadino nel corso della stagione sono stati adottati gli strumenti amministrativi necessari a disciplinare attività, orari e emissioni sonore. E non esiste alcuna contrapposizione tra promozione turistica e rispetto delle regole.

Al contrario, più una destinazione cresce e diventa attrattiva, maggiore deve essere la capacità delle istituzioni di accompagnarne lo sviluppo con una disciplina capace di contemperare interessi differenti.

L’obiettivo resta quindi quello di costruire una destinazione sempre più riconoscibile, frequentata e capace di produrre opportunità, senza sacrificare la qualità della vita della comunità.

Non amministriamo conclude Labonia contrapponendo chi vuole lavorare a chi vuole riposare, chi investe a chi risiede, i giovani alle famiglie.

Amministrare significa trovare un equilibrio e far rispettare le regole che lo rendono possibile