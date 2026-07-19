Turismo in Calabria, Filcams Cgil “bene il richiamo di Occhiuto alle imprese, ora la regione apra tavolo su turismo e lavoro”

Le dichiarazioni del Presidente della Regione Roberto Occhiuto rappresentano un elemento di novità nel dibattito sul turismo calabrese.

Se fino ad oggi l’attenzione del Governatore si è concentrata prevalentemente sulla crescita dei flussi turistici e sull’azione della Regione, oggi emerge finalmente un altro tema fondamentale: la responsabilità del sistema delle imprese.

È un passaggio che la Filcams Cgil Calabria accoglie con interesse.

Da anni sosteniamo che lo sviluppo del turismo non possa essere affidato esclusivamente alla promozione del territorio o all’incremento degli arrivi. La vera sfida è trasformare questa crescita in occupazione stabile, qualificata e dignitosa, attraverso investimenti delle imprese nella qualità del lavoro, nella formazione, nell’innovazione e nei servizi.

Se il Presidente richiama gli imprenditori a fare la propria parte, riteniamo sia arrivato il momento che anche la Regione eserciti pienamente il proprio ruolo di regia.

Per questo rinnoviamo la richiesta, avanzata ormai da tempo, di convocare il Tavolo regionale sul Turismo, coinvolgendo organizzazioni sindacali, associazioni datoriali, operatori del settore e istituzioni.

È in quella sede che si possono affrontare le questioni decisive per il futuro del comparto: la qualità dell’occupazione, il contrasto al lavoro nero e povero, la formazione professionale, l’allungamento della stagione turistica, l’accoglienza dei lavoratori stagionali, i servizi ai territori e la competitività delle imprese.

Il turismo calabrese cresce? È una buona notizia. Ma i numeri, da soli, non bastano.

Il successo di una politica turistica si misura anche dalla qualità del lavoro che riesce a creare.

La Filcams Cgil Calabria continuerà a dare il proprio contributo con spirito costruttivo, nella convinzione che soltanto attraverso un confronto stabile tra Regione, imprese e parti sociali sia possibile costruire un modello di sviluppo capace di coniugare crescita economica, diritti del lavoro e qualità dell’offerta turistica.

«Se la Regione ritiene che sia arrivato il momento di chiedere alle imprese di assumersi maggiori responsabilità conclude il Segretario Generale della Filcams Cgil Calabria, Giuseppe Valentino allora è arrivato anche il momento di mettere tutti gli attori attorno allo stesso tavolo.

Il turismo non si governa con le dichiarazioni, ma con il confronto, la programmazione e la partecipazione. La Filcams è pronta a fare la propria parte.»