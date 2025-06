Turismo inclusivo, dalla regione 110mila euro a Corigliano Rossano per spiagge senza barriere

Il diritto alla felicità passa anche dalla possibilità di poter godere degli spazi di relax, come le spiagge, senza barriere e in totale sicurezza.

Con questa visione, la Regione Calabria, guidata dal Presidente Roberto Occhiuto, dimostra un impegno costante e la massima attenzione verso i bisogni e le esigenze delle persone fragili e con disabilità.

Il finanziamento di 110 mila euro destinato all’Ambito territoriale sociale (ATS) di Corigliano-Rossano per il Turismo inclusivo, varato dall’assessorato alle Politiche sociali, ne è la chiara dimostrazione.

Siamo orgogliosi sottolinea la Consigliere Regionale e Comunale, Pasqualina Straface, che sin dalla genesi del progetto si è confrontata con l’assessore Caterina Capponi perché questa è una conquista che rafforza la visione del governo regionale e ci pone, ancora una volta, come regione modello di riferimento.

Un segnale tangibile di come la Calabria intenda essere all’avanguardia nel garantire una fruizione piena e serena del territorio a tutti i suoi cittadini e visitatori.

Le risorse assegnate all’ATS di Corigliano-Rossano, per un totale di 109.919,37 Euro, saranno così ripartite: 13.000 Euro saranno destinati alle spiagge attrezzate per l’acquisto di Sedie JOB e l’installazione di passerelle, un ulteriore fondo di 16.919,37 Euro è stato destinato all’allestimento e predisposizione di trasporti attrezzati per i disabili e, infine, ben 80.000 Euro è il plafond per i garantire servizi turistici accessibili e inclusivi proprio nel contesto costiero.

L’iniziativa aggiunge la Consigliera Regionale è stata sin dall’inizio valutata come una grande opportunità per le comunità costiere, non solo per una questione di equità sociale, ma per i numerosi benefici che il turismo inclusivo porta con sé.

Aprire le porte a un segmento di mercato vastissimo e spesso trascurato, che include persone con disabilità, anziani, famiglie con bambini piccoli e persone con esigenze specifiche, significa attrarre un numero maggiore di viaggiatori e visitatori.

L’implementazione di soluzioni per l’accessibilità sottolinea ancora porta spesso a un miglioramento generale della qualità dei servizi e delle infrastrutture per tutti.

Rampe di accesso, segnaletica chiara e, più in generale, servizi accessibili a tutti e senza intralci, si traduce in una migliore esperienza/utente complessiva e in un impatto economico positivo sul territorio, con una maggiore permanenza e spesa dei turisti e la creazione di nuovi posti di lavoro.

Ma soprattutto, questo finanziamento potrà servire a Corigliano-Rossano per superare, seppur in modo temporaneo e per la fase estiva ormai alle porte, alcune barriere architettoniche che insistono sui lungomare della grande città, anche a seguito di discutibili e recenti lavori di ampliamento e realizzazione di nuovi marciapiedi.

I servizi per l’inclusione, inoltre ricorda ancora la Consigliera Comunale rappresentano uno dei requisiti fondamentali per ottenere e mantenere questo prestigioso vessillo, a testimonianza di una gestione sostenibile e attenta alle esigenze di tutti i bagnanti.

In un mondo in cui l’accessibilità è sempre più un valore irrinunciabile prosegue la figura del legislatore è chiamata a stimolare l’innovazione e lo sviluppo tecnologico per rendere le destinazioni e le strutture turistiche fruibili a tutti.

La Calabria, con misure come questa dimostra di contribuire attivamente allo sviluppo sostenibile, promuovendo una società più equa e accessibile per tutti, e integrando i principi di uguaglianza e non discriminazione nel settore turistico.

Si tratta quindi di un servizio di utilità per l’intera comunità, non solo quella turistica.

E questo conclude Pasqualina Straface rende il progetto non solo utile ai fini economici ma soprattutto essenziale e indispensabile per tracciare una rotta verso un futuro più inclusivo e accogliente per tutti.