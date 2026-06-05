Turismo sostenibile e aree protette: Regione Calabria, Parchi Marini e UNPLI insieme per valorizzare il territorio

di Nicoletta Toselli

CATANZARO – Rafforzare la fruizione turistica delle aree protette e delle aree marine regionali attraverso una strategia condivisa che metta al centro sostenibilità, promozione territoriale e valorizzazione delle comunità locali. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa che sarà presentato venerdì 12 giugno alle ore 11 nella Sala Turchese della Cittadella Regionale “Jole Santelli” di Catanzaro.

L’iniziativa, promossa dall’Ente per i Parchi Marini Regionali e da UNPLI Calabria, rappresenta un importante passo verso la costruzione di una rete capace di coniugare tutela ambientale e sviluppo turistico, favorendo una fruizione sempre più consapevole delle aree protette che costituiscono uno dei patrimoni più preziosi della Calabria.

L’accordo nasce con l’intento di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, enti di promozione territoriale e operatori del settore, creando nuove opportunità per il turismo naturalistico e sostenibile e contribuendo a consolidare l’immagine della Calabria come destinazione capace di valorizzare le proprie risorse ambientali e paesaggistiche.

Ad aprire i lavori sarà il direttore generale dell’Ente per i Parchi Marini Regionali, Raffaele Greco. Seguiranno gli interventi di Filippo Capellupo, presidente UNPLI Calabria, Salvatore Siviglia, direttore generale del Dipartimento regionale per la Sostenibilità Ambientale, Antonello Grosso La Valle, consigliere nazionale UNPLI, Fabrizio D’Agostino, presidente Federalberghi Calabria, e Gianluca Marcello, presidente FIAVET Calabria.

Le conclusioni saranno affidate agli assessori regionali Antonio Montuoro, delegato all’Ambiente, e Giovanni Calabrese, assessore al Turismo della Regione Calabria.

A coordinare l’incontro sarà il giornalista Ugo Floro.

L’appuntamento si inserisce nel più ampio percorso di promozione della “Destinazione Calabria”, puntando sulle aree protette e sui parchi marini come elementi strategici per uno sviluppo turistico fondato sulla qualità, sulla sostenibilità e sulla valorizzazione delle identità territoriali. Un modello che mira a trasformare la straordinaria ricchezza ambientale della regione in una leva concreta di crescita economica e culturale per le comunità locali.