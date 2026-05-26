Turismo sostenibile e qualità dell’accoglienza: l’Ente Parchi Marini punta sul Circuito dei Servizi

di Nicoletta Toselli

L’Ente per i Parchi Marini Regionali della Calabria accelera sul turismo sostenibile attraverso il progetto pilota dedicato alla costituzione del “Circuito dei Servizi Turistici Sostenibili”, iniziativa rivolta alle strutture ricettive, alle attività economiche e agli operatori che operano nei territori dei sei Parchi Marini Regionali e nelle 28 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) gestite dall’Ente.

Il progetto nasce con l’obiettivo di selezionare, valorizzare e promuovere servizi turistici capaci di rispettare criteri di sostenibilità ambientale, qualità dell’accoglienza, utilizzo di prodotti locali e valorizzazione delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche della Calabria.

Attraverso la creazione del Circuito, l’Ente intende intercettare un target di visitatori sempre più attento ai temi della sostenibilità ambientale e della qualità dell’esperienza turistica, promuovendo un modello di turismo autentico, esperienziale e integrato con il territorio.

Tra le finalità dell’iniziativa vi è anche la costruzione di pacchetti turistici integrati da presentare a tour operator, fiere di settore e attraverso i canali ufficiali dell’Ente, con l’obiettivo di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e sostenere l’economia locale durante tutto l’anno.

Il percorso si inserisce nel più ampio programma avviato dall’Ente Parchi Marini Calabria per l’adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS), finalizzata alla costruzione di una rete territoriale orientata alla tutela ambientale, alla promozione delle identità locali e a una fruizione più equilibrata delle aree naturali protette.

Ulteriori informazioni e modalità di adesione sono disponibili sul portale ufficiale dell’Ente Parchi Marini Calabria.