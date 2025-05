Turismo sostenibile, tutela biodiversità e patrimonio culturale “il 6 maggio a Vibo secondo forum Parchi Marini Regionali”

Dopo la presentazione ufficiale delle attività che saranno messe in campo per raggiungere gli obiettivi condivisi con l’adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) di Europarc, domani, martedì 6 maggio alle ore 11, l’Ente per i Parchi Marini regionali ospiterà nella propria sede il 2° dei sei Forum previsti.

Si tratta del primo momento operativo e di confronto intorno all’identificazione del piano delle azioni.

È quanto fa sapere Raffaele Greco, Direttore generale dell’Ente per i Parchi Marini Regionali Calabria sottolineando l’importanza di questo momento di confronto che coinvolge tutti i territori sede dei sei parchi marini regionali e le 28 Zone Speciali di Conservazione (ZSC): dalla Riviera dei Cedri alla Baia di Soverato, dalla Costa dei Gelsomini agli Scogli di Isca, dai Fondali di Capocozzo – S. Irene Vibo Marina – Pizzo – Capo Vaticano – Tropea alla Secca di Amendolara.

Proteggere i paesaggi di pregio, la biodiversità ed il patrimonio culturale. Sostenere la conservazione attraverso il turismo. Ridurre le emissioni di anidride carbonica, l’inquinamento e lo spreco di risorse.

Sono, questi, i temi chiave, i primi tre di un decalogo ispirato ai principi per la promozione e gestione del turismo sostenibile nelle aree protette, che saranno oggetto dell’incontro che si terrà al civico 27 di via Roma, a Vibo Valentia all’interno della Tonnara di Bivona.

Coordinati da Maria Villani, Responsabile progetti Federparchi-Europac Italia che offrirà un quadro del Forum, dopo l’introduzione del Direttore Greco, interverranno Roberto Cosentino, Dirigente UOA – Valorizzazione e promozione del patrimonio naturale – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Calabria che relazionerà sul tema L’impegno della Regione nei percorsi CETS delle aree protette (AAPP); Corrado Teofili, Responsabile CETS e Biodiversità Federparchi-Europarc Italia che concentrerà il suo intervento su La Carta Europea del Turismo Sostenibile: Strumento di Governance per lo Sviluppo Integrato dei Parchi Marini; Pietro Pileci, Responsabile CETS Ente per i Parchi Marini Regionali Calabria che presenterà l’area CETS.

Sarà possibile seguire l’evento sia in presenza che da remoto collegandosi al link https://us02web.zoom.us/meeting/register/pZ5ZBK2dTwiULlnx4VwdHw.

Iscrizioni e modalità di partecipazione al Forum vanno comunicate, invece, attraverso il form seguente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccXU50h6f4cwOf67AQUSBbAJTOgWH0w-frdy8gnbHn8n_cvQ/viewform.