Tutoraggio servizio civile, visita guidata in Sila nell’ambito del programma “AttivaNEET” del CSV Cosenza

Si avvia a conclusione il percorso di tutoraggio per l’orientamento al lavoro promosso dal CSV Cosenza nell’ambito del programma “AttivaNEET” che vede coinvolti circa 300 operatori volontari di servizio civile tra i 18 e i 28 anni.

Dopo gli incontri all’Università della Calabria e sui territori della provincia con Centro per l’impiego, ARSAC, Accademia Da Vinci, MicreoHub, CISL Scuola, ASIT Cosenza, ITS Elaia Academy Calabria, ITS Tirreno Academy e Confesercenti provinciale, martedì 15 luglio è in programma una visita guidata in Sila.

L’uscita di gruppo vuole offrire ai ragazzi, agli operatori locali di progetto e ai referenti degli enti di accoglienza, l’opportunità di trascorrere insieme un momento intenso di confronto e condivisione facendogli vivere, dopo ore di didattica frontale, un’attività esperienziale e approfondendo temi ambientali cari al mondo del terzo settore.

A partire dalle ore 10, al centro visita Cupone, dopo il saluto di accoglienza del colonnello Francesco Alberti, comandante Reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza, sono previsti gli interventi della presidente del CSV Cosenza, Rachele Celebre e del Commissario del Parco Nazionale della Sila, Liborio Bloise.

Ci saranno le testimonianze delle Guide Ufficiali Parco Nazionale della Sila con Saverio Bianco e dell’Associazione Orizzonte Sila con Sonia Vivona (CNR). Ragazzi e ragazze avranno modo di visitare il Museo della Biodiversità e assistere alla dimostrazione del Reggimento a cavallo.

Il CSV Cosenza, insieme ad altri enti, fa parte del Comitato di Gestione della Riserva della Biosfera della Sila, sito di eccellenza dell’UNESCO; quindi, contribuisce alla programmazione di iniziative atte a conservare paesaggi, habitat, ecosistemi, specie e diversità e a favorire lo sviluppo socioeconomico del territorio in un’ottica di piena sostenibilità.

Diventa, dunque, significativo sensibilizzare le nuove generazioni a prendersi cura delle proprie comunità e del proprio patrimonio naturale e orientarli ad un futuro professionale anche in quest’ambito.