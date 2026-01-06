“Tutti i colori del Natale”: il G.O.M. porta in scena uno spettacolo corale realizzato con la partecipazione del personale sanitario  

È andato in scena presso il Teatro San Bruno dell’omonima parrocchia guidata da monsignor Angelo Casile, “Il grande Spettacolo del G.O.M.” che per la sua settima edizione ha presentato “Tutti i colori del Natale”, rappresentazione teatrale a cura della Cappellania, coordinata da don Stefano Iacopino, e della U.O.C. Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Lo spettacolo, realizzato dal gruppo teatrale “La Quinta Essenza – Ortì” APS in collaborazione con il Gruppo Artistico “Blu Sky Cabaret”, ha visto anche quest’anno il coinvolgimento di alcuni professionisti sanitari del G.O.M. nelle vesti di attori, registi e tecnici ed il contributo speciale del Coro del Gruppo Scout della Parrocchia Madonna del Buon Consiglio di Ravagnese.

In rappresentanza del G.O.M. erano presenti all’evento: il dott. Francesco Araniti, Direttore Amministrativo Aziendale; la dr.ssa Rita Agnello, Direttore f.f. della U.O.C. Pediatria; la dr.ssa Maria Carmela Lia, dirigente medico del reparto di Pediatria e regista di “Tutti i colori del Natale”.

“Questo spettacolo – ha affermato la dr.ssa Lia – nasce nel 2018 tra le corsie del G.O.M. con l’idea di rappresentare un piccolo presepe vivente per dare gioia e conforto ai pazienti ricoverati. Col tempo poi siamo riusciti a coinvolgere più personale possibile ed oggi fanno parte del gruppo varie professionalità dell’Ospedale.

È faticoso mettere in campo uno spettacolo del genere continua la dr.ssa Lia ma alla fine accade sempre questa magia del Natale che regala alle famiglie un momento di grande gioia.

Negli ultimi due anni siamo invece usciti dalle corsie, grazie a Giuseppe Lombardo, medico del Pronto Soccorso del G.O.M., ed al gruppo teatrale “La Quinta Essenza – Ortì” APS, che ci ha dato la possibilità di calcare un vero palcoscenico”.

Il ricavato dell’evento verrà devoluto da “La Quinta Essenza – Ortì” alla U.O.C. Pediatria e servirà all’acquisto di piccoli beni strumentali utili all’assistenza dei pazienti in cura presso il reparto.

Un gesto di solidarietà che ha risvolti concreti e che l’anno scorso ha permesso a 12 scuole della provincia di dotarsi del glucagone spray nasale, farmaco salvavita per bambini diabetici.

