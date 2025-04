“Tutti in gioco!”: il Tempietto si riaccende di sport, inclusione e gioia collettiva

Reggio Calabria – Il Parco Urbano del Tempietto, affacciato sul mare di Reggio Calabria, si è trasformato in un palcoscenico di sport, inclusione e partecipazione grazie all’evento “Tutti in gioco!”, anteprima della Corrireggio 2025. Un pomeriggio all’insegna della condivisione e dell’energia positiva, che ha visto protagonisti atleti normodotati e con disabilità fianco a fianco, tra gare di basket, bocce e atletica.

«Questa iniziativa – ha dichiarato Daniele Cartisano, presidente di Legambiente Reggio Calabria – intende rilanciare i valori universali che Papa Francesco ci ha lasciato: lo sport come strumento di aggregazione e lotta alle diseguaglianze». Un omaggio sentito al pontefice scomparso, che sarà ricordato anche il 25 aprile durante la tradizionale corsa podistica della Corrireggio.

Tra gli organizzatori anche Paolo Cicciù, presidente del CSI Reggio Calabria: «La rigenerazione dell’area del Tempietto è un esempio concreto di come si possa trasformare un luogo urbano in uno spazio di partecipazione attiva. I veri protagonisti sono stati i ragazzi, le famiglie, i volontari: oggi in campo c’erano proprio tutti».

Testimonial d’eccezione, la Reggio Basket in Carrozzina – già Premio Corrireggio 2018 – che ha ricevuto un nuovo riconoscimento per l’impegno e i successi in ambito sportivo e sociale. «Siamo onorati di questo premio – ha dichiarato Amelia Cugliandro, delegata FIPIC Calabria – perché viene da chi lavora sul territorio con passione. Anche se il 25 aprile saremo impegnati nelle Final Eight di Euro Cup, volevamo esserci oggi per dire grazie».

A sottolineare la forza aggregante dello sport anche Antonello Scagliola (CIP) e Walter Malacrino (Sport e Salute), che in un intervento congiunto hanno ricordato come “nessuno si sia sentito diverso” durante l’iniziativa. Inclusione e sorrisi, infatti, sono stati il filo conduttore di un pomeriggio che ha coinvolto anche giovani ospiti della Comunità Ministeriale di Reggio Calabria e di alcuni centri di accoglienza.

L’evento ha visto la partecipazione attiva di numerose realtà del territorio: ASD Stingers, Aleandre Basket, Il Dado Basket, ASD Andromeda, ASD Michele Viola, ASD Aquiloni, Gli Angeli di Pollicino APS, CSV dei Due Mari, Lega Navale Italiana, Love Boat, Atletica Brothers e la Comunità Ministeriale di Reggio Calabria.

La festa continuerà il 25 aprile con la storica corsa podistica Corrireggio, quest’anno dedicata a Papa Francesco, definito dagli organizzatori “il Papa della Laudato Sii, della Cura del Creato e dello sport sano e inclusivo”.

Il raduno è previsto alle 9:00 presso la Stele del Lungomare Falcomatà, con partenza alle 10:45. Confermato il doppio tracciato: 9,5 km per la gara competitiva e 4,5 km per la corsa non competitiva. Prima della partenza, animazione a cura dei Pagliacci Clandestini, performance dell’ASD Restart, il Corridoio di Pace con i pattinatori della Società Calabria.

Durante la manifestazione saranno consegnati i tradizionali Premi Corrireggio alle Virtù Civiche, al 25 Aprile e ai Veterani dello Sport. Attesissima anche la partecipazione di 800 carabinieri della Scuola Allievi di Reggio Calabria.

Corrireggio è promossa con il patrocinio della Regione Calabria, Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria, oltre che delle principali federazioni sportive e dell’ASP reggina. Un appuntamento che da anni unisce ambiente, sport e impegno civile, e che anche quest’anno si preannuncia memorabile.