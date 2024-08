È tutto pronto a Le Castella per la quinta edizione del Premio Aragona, evento che celebra le eccellenze legate alla Calabria e che ogni anno riconosce chi si è distinto nei propri ambiti, spaziando dalla cultura alla legalità, dallo spettacolo al sociale, con un’attenzione particolare alla lotta alla criminalità organizzata.

L’Amministrazione Vittimberga ha reso questo premio un appuntamento di prestigio, che anche quest’anno vedrà salire sul palco personalità di spicco.

Tra i premiati spicca Lino Patruno, celebre musicista jazz crotonese, che riceverà il premio alla carriera. Patruno, conosciuto a livello nazionale per la sua carriera poliedrica che spazia dal jazz al cabaret, dal teatro al cinema, sarà anche il protagonista musicale della serata, esibendosi insieme alla sua band in alcuni dei suoi brani più celebri.

Nella categoria ambiente, il riconoscimento andrà a Emilio Cellini, biologo calabrese e Responsabile Scientifico per ARPACAL. Cellini si è distinto per il suo impegno nella ricerca e nella tutela ambientale, rappresentando un modello di eccellenza e professionalità, confermando come la Calabria sappia esprimere competenze di alto livello in questo campo.

Andrea Dentuto, uno dei disegnatori ufficiali in Italia e tra i pochi in Europa dell’iconico personaggio Lupin, sarà invece protagonista nella sezione cultura.

Dentuto, noto per la sua maestria nel dare vita a uno dei personaggi più amati del fumetto mondiale, intratterrà il pubblico prima della cerimonia con disegni dal vivo, offrendo un momento unico agli appassionati.

Un altro importante riconoscimento sarà consegnato a Sergio Gaglianese, ideatore del brand “La Tazzina della Legalità”.

Questo progetto, nato in risposta a un attentato incendiario alla torrefazione Guglielmo Caffè, promuove la cultura della legalità attraverso una rete che coinvolge associazioni, istituzioni e società civile.

“La Tazzina della Legalità” ha ottenuto diversi riconoscimenti a livello nazionale, tra cui il Premio Ambrosoli.

Il sociale sarà rappresentato da Suor Paola, celebre in tutta Italia non solo per il suo tifo per la Lazio, ma soprattutto per il suo instancabile lavoro con l’associazione So.Spe, attiva dal 1988 a favore di ragazze madri, bambini, detenuti e persone in difficoltà.

Suor Paola riceverà il premio per il suo impegno nel sostenere le fasce più deboli della società, offrendo speranza a chi vive in condizioni di disagio.

La serata darà spazio anche a giovani talenti locali che hanno fatto conoscere Isola Capo Rizzuto in Italia e all’estero.

Tra loro, il ballerino Ernesto Ruggiero, che ha fatto parte del corpo di ballo de “Il Volo” nel concerto all’Arena di Verona trasmesso su Canale 5; Siria Gigliarano, finalista tra le top ten di Miss Mondo Italia; Teresa Loprete, che con il suo lavoro nel judo ha portato i suoi ragazzi a conquistare medaglie a livello nazionale; e la compagnia teatrale “Il Sorriso”, guidata da Franco Sacco, che celebra quest’anno 30 anni di attività come simbolo del teatro locale.

L’organizzazione dell’evento è stata seguita nei minimi dettagli dall’Assessore alla Cultura Antonella Pagliuso, in collaborazione con il Sindaco Maria Grazia Vittimberga e l’intera Giunta.

L’appuntamento è fissato per lunedì 26 agosto, alle ore 22.00, nello splendido scenario del Castello Aragonese di Le Castella.

La serata sarà presentata da Francesco Latella.