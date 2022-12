Tutto pronto a Motta San Giovanni per la consegna delle benemerenze civiche

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

In occasione della festa patronale del Comune di Motta San Giovanni, martedì 27 dicembre alle ore 18, presso il Centro sociale “Paolo Capua” di Lazzaro si svolgerà la cerimonia di consegna delle Benemerenze civiche.

Volute ed istituite dal Consiglio comunale lo scorso luglio, le Benemerenze sono destinate a premiare coloro che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, della cultura, del volontariato, con iniziative di carattere sociale, assistenziale, filantropico, per atti di coraggio, per particolari manifestazioni di abnegazione verso la comunità, hanno in qualsiasi modo giovato e reso onore al Comune di Motta San Giovanni, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni o promuovendo iniziative di interesse comune per i cittadini.

A ritirare l’importante riconoscimento, in questa prima edizione, saranno le associazioni Inholtre, Minatori Mottesi, ODV Garibaldina; i dottori Giovanni Spanò, Carmelo Battaglia, Francesca Mallamaci; gli studiosi Assunta Ambrogio e Saverio Verduci; l’atleta paralimpica Roberta Cogliandro; lo chef Filippo Cogliandro, gli esperti Antonio Scappatura e Claudio Ligato; la Stazione Carabinieri di Lazzaro.

Prima della cerimonia, alle ore 16.30 presso la Chiesa di San Giovanni Evangelista a Motta, i parroci Giovanni Gullì e Domenico Rodà, celebreranno una Santa Messa.