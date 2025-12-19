Tutto pronto per alzare il sipario sul Gran Gala del Premio Carlino d’Argento

È tutto pronto per alzare il sipario sul Gran Gala dell’ottava edizione del Premio Carlino d’Argento, che si terrà domenica 21 dicembre, alle ore 17, presso il Teatro Politeama di Catanzaro.

Ad essere premiate con un’opera raffigurante l’iconica moneta catanzarese, realizzata dall’orafo scultore Antonio Affidato, saranno eccellenze calabresi che si distinguono nel panorama nazionale, tra cultura, arti visive e spettacolo, imprenditoria, impegno civile e scienza:

l’autore, regista e drammaturgo Pierfrancesco Pingitore, fondatore e anima creativa de Il Bagaglino;

la giornalista Cecilia Primerano, già volto autorevole del TG1 e ora vicedirettrice dell’approfondimento RAI;

l’artista Massimo Sirelli, tra le voci più originali e riconosciute del panorama pop e urban art italiano;

l’attore, regista e autore Mauro Lamanna, ideatore della rassegna “Schermi Cinema Multipiazza” che porta il grande schermo nelle periferie;

Giovanni Monteleone, professore ordinario all’Università di Roma “Tor Vergata” nonché direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente;

l’Harmonic Innovation Hub, uno dei più importanti ecosistemi per l’innovazione del Sud Italia.

Oltre a portare sul palco la testimonianza di questi straordinari professionisti che rappresentano modelli positivi di successo, profondamente legati alla propria terra di origine, la kermesse, presentata da Domenico Gareri e allietata da intermezzi musicali e artistici a cura della Scuola di danza del Teatro Politeama, del pianista Giovanni Mazzuca, del soprano Giorgia Teodoro e del tenore Alessandro D’Acrissa, rinnova il suo impegno per la solidarietà.

Con la collaborazione della FITP – Federazione italiana tradizioni popolari, il Gran Gala rappresenterà ufficialmente l’evento conclusivo della campagna regionale di Natale di Fondazione Telethon.

La cerimonia al Teatro Politeama di Catanzaro sarà, infatti, la tappa finale della lunga settimana di iniziative all’insegna della solidarietà e della partecipazione, in tutta Italia, a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

“Quest’anno, la nostra campagna è dedicata alla rarità, in tutte le sue sfumature. Quella che incanta, come una meraviglia della natura, e quella che fa paura, come una malattia genetica che nessuno conosce o studia.

Ognuno di noi può trasformare questa paura in speranza, sostenendo la ricerca scientifica” dichiara Raffaele Marasco, coordinatore Telethon per la Calabria, ringraziando il Premio Carlino d’Argento, rappresentato dall’ideatore e presidente Yves Catanzaro, che ha inteso sposare ancora una volta l’impegno solidale.

Nel foyer del Politeama, saranno presenti i tradizionali banchetti di raccolta fondi con la possibilità di acquistare il Cuore di cioccolato Telethon, un dono simbolico in sostegno di tante famiglie in attesa di una cura.

“La Calabria e Catanzaro, storicamente, hanno sempre dato un contributo prezioso alla causa e siamo convinti che, anche quest’anno, dimostreremo la volontà di non lasciare solo nessuno” commentano all’unisono Marasco e Catanzaro invitando la popolazione calabrese a partecipare all’evento culturale e benefico che consolida il racconto di una Calabria autentica e propositiva. È

possibile prenotare il proprio posto gratuitamente su https://billet.to/34xkj/media