Tutto pronto per “I Guardiani dello Stretto”, gli sport da combattimento protagonisti al PalaBotteghelle

Prenderà il via domani domenica 30 aprile a Reggio Calabria “I Guardiani dello Stretto”, la manifestazione dedicata agli sport di combattimento in scena presso il Pala Botteghelle a partire dalle ore 10.00.

A presentare l’iniziativa questo pomeriggio a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, Ente che insieme alla Regione Calabria patrocina la manifestazione, il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace, il Consigliere regionale Giuseppe Mattiani, il Presidente Provinciale Asc Antonio Eraclini, il Presidente dell’Asd Dekaju Kombat e organizzatore dell’evento Demetrio Rosace.

Presente anche il campione italiano in carica Filippo Rosace e gli altri rappresentanti delle realtà sportive che parteciperanno alla manifestazione.

“Supportiamo volentieri una manifestazione di grande livello ha affermato Versace nel corso della presentazione una bella iniziativa che coinvolge il nostro territorio, mostrando quanto di buono la comunità sportiva reggina sa fare.

In questo caso si tratta di discipline sportive forse meno conosciute e diffuse, come appunto quelle degli sport da combattimento, ma che sono il frutto di tanto allenamento, seguito da professionisti del settore, e soprattutto di disciplina mentale e di un approccio attento al rispetto delle regole e degli avversari che andrebbero presi a modello.

E’ importante che le istituzioni siano al fianco di queste realtà e da parte nostra siamo orgogliosi di poter ospitare questa presentazione, nella certezza che anche questo evento sarà una festa dello sport per la nostra città”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente dell’Asd Dekaju Kombat Demetrio Rosace, che nel corso della presentazione ha illustrato “il grande lavoro di preparazione che sta dietro l’evento sportivo”.

“Una manifestazione ha spiegato alla quale teniamo tantissimo, che ci consente di dimostrare la capacità organizzativa che caratterizza la nostra città ed il suo movimento sportivo. Non è un caso che abbiamo già ricevuto l’invito alla promozione di un evento sportivo da inserire nel calendario nazionale.

Già per i Guardiani dello Stretto parteciperanno sportivi da tutte le regioni del Sud Italia, costituendo in questo modo anche un indotto turistico per il nostro territorio”.