Tutto pronto per il carnevale di Belvedere Marittimo

L’edizione del 2025 promossa dall’associazione “Carnevale Belvederese”, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha tutte le carte in regola per essere la più bella della Riviera dei Cedri, e dopo il successo dello scorso anno è pronta a replicare con ancora più sorprese ed attrazioni.

Le date scelte dagli organizzatori sono quelle de: 1-2-4 Marzo, per un sabato, domenica e martedì grasso indimenticabile a Belvedere Marittimo nell’incantevole perla della Riviera dei Cedri.

Nei prossimi giorni sarà reso noto il programma ufficiale.

Non mancherà ovviamente la consueta sfilata dei carri allegorici, così come l’intrattenimento, la danza, la musica e lo spettacolo.

Belvedere Marittimo si prepara a vivere giorni di grande festa ed animazione con il “Carnevale 2025, con le migliori sinergie del territorio riunite per tre giorni di appuntamenti in programma che faranno felici adulti e bambini.

Soddisfazione è stata espressa per il lavoro svolto finora dagli organizzatori, che hanno inteso dichiarare:

«Ci sarà da divertirsi. Invitiamo sin da ora la cittadinanza a partecipare perché il nostro impegno è per regalare giornate di svago alla cittadinanza, soprattutto ai più piccoli.

Il loro sorriso, la loro espressione di gioia mentre lanciano dei coriandoli o ammirano i carri riempe il cuore di gioia. Presto sveleremo il programma ufficiale. Intanto segnate le date. Non fatevelo raccontare. Vi aspettiamo a Belvedere Marittimo».