Tutto pronto per il Premio Re Italo, il prossimo 4 aprile a Lamezia Terme

Tutto pronto per la terza edizione del Premio “Re Italo, terra degli Enotri”, promosso dal Circolo Acli “Don Saverio Gatti”, da Acli Terra Calabria, dall’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti), con i patrocini di Lamezia Europa SPA, Fondazione Augurusa, Fondazione “Achille Grandi” e Comune di Lamezia Terme.

L’evento sarà caratterizzato dalla presenza di diverse realtà culturali, imprenditoriali e accademiche, i quali riceveranno il Premio Re Italo in segno di gratitudine ed ammirazione per essersi contraddistinti nei rispettivi settori di appartenenza, nonchè, premi alla memoria in ricordo di personalità che hanno lasciato il segno in terra calabra.

I premiati saranno: Mons. Francesco Savino,Vescovo di Cassano allo Jonio; Michele Grandinetti, imprenditore; Guido Rhodio, politico, già Presidente della giunta regionale calabrese e studioso di Cassiodoro; O.P. COPPI impresa; Luigi Lombardi Satriani, già docente Universitario, antropologo, politico; Angelo Frascarelli, docente presso l’Università di Perugia; l’Azienda olivicola biologica “Vulcano”; Vincenzo Grenci artigiano della pipa, artista; Ente Morale Famiglia Germanò, casa di cura di Oppido Mamertina (RC); Giovanni Pensabene, Presidente Fondazione Carical; Maurizio Carnevali, artista , pittore, scultore; Consorzio del Cedro, Gruppo di imprese produttrici cedro di Calabria; Gianluigi Greco, Docente Unical e Presidente Ass.ne Italiana Intelligenza Artificiale; Fondazione Achille Grandi di Roma.

La manifestazione condotta da Massimo Mercuri, si terrà il 4 aprile alle ore 18.00 presso il Seminario Vescovile, promettendo “una serata di emozioni, riconoscimenti e celebrazione della cultura, dell’arte e dell’impegno”.