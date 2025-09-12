Tutto pronto per la processione della Vara con la Sacra Effige della Madonna della Consolazione, prevista Sabato 13 settembre

Il Comune ha ultimato gli ultimi interventi di sistemazione e messa in sicurezza dell’area del Santuario dell’Eremo, in vista della veglia di questa notte e per l’avvio della processione della Sacra Effige della Madonna della Consolazione di sabato mattina 13 settembre.

E’ stato lo stesso Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, a sincerarsi che tutto sia stato eseguito, nel rispetto dei luoghi e della secolare tradizione di devozione.

Accompagnato dal vicesindaco Paolo Brunetti e dal consigliere comunale delegato, Franco Barreca, il primo cittadino ha incontrato i frati Cappuccini, custodi del Santuario dell’Eremo, una delegazione di portatori della Vara e i numerosi fedeli presenti.

Nel dettaglio le opere realizzate dal Comune ufficio manutenzione del Verde, d’intesa con la società Castore e Calabria Verde, hanno riguardato la pulizia del crinale a ridosso della scalinata del Santuario, la collocazione di una nuova staccionata sul sagrato, il ripristino di una fontana per l’acqua, l’intera sistemazione del verde e degli alberi lungo tutto il percorso della Vara fino alla piazzetta della Consegna, la messa in sicurezza dei marciapiedi.

Si tratta di interventi previsti dalla giunta Falcomatà e confermati al tavolo istituito per le feste Mariane insieme ai portatori della Vara.

“Questi giorni sono, per tutti noi, carichi di emozione e sentimenti ha detto il sindaco Giuseppe Falcomatà l’approssimarsi delle feste Mariane con il grande evento della processione della Vara con il quadro della Madonna della Consolazione, rappresenta il momento di massima unità per la città di Reggio Calabria.

Occorre che tutto funzioni al meglio ha concluso per rendere omaggio alla nostra Santa Patrona e nel rispetto delle migliaia di fedeli, reggini e non solo, che saranno presenti in questi giorni.

Per questo ringrazio le squadre di operai di Castore, di Calabria Verde e del Comune per l’impegno messo in campo affinché tutto fosse completato nei tempi stabiliti”.