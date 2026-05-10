Tutto pronto per la quinta edizione del Premio di Poesia: cultura, memoria e giovani talenti

Sabato 30 maggio, alle ore 20, il cortile della Scuola Media “Don Bosco” di Pellaro ospiterà la quinta edizione del Premio di Poesia “Così è la vita”, memorial dedicato a Peppe Stellittano.

L’evento, organizzato dal gruppo Kalavrìa e da “Città del Sole Edizioni” con il coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo Cassiodoro-Don Bosco, prevede la lettura delle poesie premiate e la partecipazione dell’attore e cabarettista Gigi Miseferi, che condurrà la serata.

A chiudere l’evento ci sarà la musica dei Kalavrìa, storica formazione impegnata nella valorizzazione della cultura calabrese.

Tra le novità di questa edizione, una nuova sezione speciale del premio, promossa dalla Commenda di San Niceto di Motta San Giovanni, offrirà un riconoscimento in denaro ai partecipanti, affiancandosi ai cinque premi già previsti per gli studenti.

L’iniziativa mira a incentivare la partecipazione dei più giovani e a valorizzare la scrittura come strumento di crescita culturale e personale.

Il cantante e organizzatore Nino Stellittano sottolinea l’importanza umana e sociale dell’evento: “Vedere tanti ragazzi avvicinarsi alla poesia è la soddisfazione più grande. La nuova sezione promossa dalla Commenda rappresenta un segnale importante di attenzione verso i giovani e la cultura”.

Per Stellittano, il memorial dedicato al padre non è solo un concorso poetico, ma un momento di comunità e condivisione, capace di trasmettere emozioni, riflessioni e sorrisi.

L’ingresso è gratuito e la manifestazione vede la collaborazione di associazioni locali come Kiwanis Club RC, Pro Loco Reggio Sud, Kiwanis K-Kids e la Commenda San Niceto Motta San Giovanni, confermando il legame tra cultura, scuola e comunità nella zona sud di Reggio Calabria.