Tutto pronto per la seconda edizione della Settimana del Mare di Diamante, una grande manifestazione dedicata all’ambiente, alla risorsa blu, alla cultura e alle tradizioni marinare.

Dal 1° al 7 giugno, la città di Diamante diventa il palcoscenico di Diamante Blue Coast, una Settimana ricca di appuntamenti imperdibili che animeranno Diamante con un programma straordinario, in grado di coniugare la tutela del territorio al divertimento e alle eccellenze enogastronomiche.

Il sipario sull’evento si alza lunedì 1° giugno al Cineteatro Vittoria, dove alle ore 21:00 la compagnia Gli Instabili propone lo spettacolo teatrale Frate Santo Francesco, con testo e regia di Mimma Magurno e a ingresso libero.

L’indomani, martedì 2 giugno, la manifestazione si sposta all’aperto sul Lungomare Fabiani Mancini, dove a partire dalle ore 18:30 risuoneranno le note del concerto live degli Skalo 76.

Mercoledì 3 giugno la giornata si apre alle ore 09:00 sul Lungomare De Luna con la giornata ecologica sulle spiagge dedicata alle scuole.

L’iniziativa vedrà la conclusione del progetto Custodi del Patrimonio Blu dell’Istituto Comprensivo Professor Nuccio Ordine e le attività di sensibilizzazione della Scuola dell’Infanzia Immacolata Concezione, con laboratori curati dalle associazioni ambientaliste.

Nel pomeriggio, alle ore 18:00, la suggestiva Punta di Cirella ospiterà il Sunset Flow, una sessione di yoga al tramonto con Zen Garden. Uno dei momenti più intensi e significativi della giornata si terrà alle ore 19:30 all’Oratorio Don Tonino Bello con l’evento Patrima è Marinar.

Questo speciale appuntamento, che unisce memoria storica e identità locale, prevede un talk e la proiezione del prezioso docufilm Dalla Cordata alle Processioni dei Pescatori, realizzato in collaborazione con Telediamante ed Enzo Caselli, arricchito dalle letture di poesie a cura di Enzo Ritondale. Giovedì 4 giugno l’appuntamento è invece al Palazzo di Città, dove alle ore 10:00 aprirà i battenti la mostra fotografica Il Respiro del Mare curata dal Professor Francesco Sesso.

Il weekend lungo della manifestazione si preannuncia spettacolare ed entra nel vivo venerdì 5 giugno sul Lungomare Fabiani Mancini. Si parte alle ore 12:00 con Pulifondali e Pulispiagge, una grande iniziativa promossa da Fipsas e Guardia Costiera per la pulizia dei fondali e dei litorali.

Alle ore 18:45 si terrà il taglio del nastro ufficiale delle aree della Settimana del Mare, che lascerà spazio alle ore 19:30 al primo atteso Show Cooking a cura dell’Istituto d’Istruzione Superiori Diamante.

Alle ore 20:00 si terrà un importante talk scientifico e sociale intitolato Octopus Therapy: la Polpo-Terapia, progetto per i neonati prematuri curato da Octopolis Foundation.

L’eccellenza culinaria torna protagonista alle ore 21:00 con lo straordinario Show Cooking dello Chef Antonio Franzé, ambasciatore del gusto nel mondo, insieme a Paolo Caridi, celebre food inventor. La ricca giornata del venerdì si concluderà in musica alle ore 21:30 con il concerto degli AcustiCia.

Sabato 6 giugno sarà una giornata travolgente e ad altissimo tasso di adrenalina. L’evento clou del pomeriggio comincerà alle ore 14:30 sul Lungomare De Luna con la Regata Velica Diamante Blue Coast, una spettacolare competizione sportiva nello specchio d’acqua cittadino curata dal Centro Velico Lampetia-Cetraro e da Mare Pulito Bruno Giordano, destinata a catturare lo sguardo di tutto il pubblico.

Le attività proseguono sul Lungomare Fabiani Mancini alle ore 16:30 con la Caccia al Tesoro del Mare organizzata dal Gruppo Scout Agesci Diamante 1.

Alle ore 17:30 Italo Palermo presenterà l’apertura delle aree della Settimana del Mare, introducendo alle ore 18:00 il mozzafiato Freestyle Jet Ski Show.

Alle ore 18:30 seguirà il talk focalizzato sul tema Il Mare come esperienza e la fruizione delle aree protette per fare della Calabria una destinazione turistica destagionalizzata, con GalPa Marical, Arsac, Gal ed Ente per i Parchi Marini regionali della Calabria.

La serata si tingerà di gusto alle ore 20:00 con la Grande Abbuffata, una degustazione gratuita di Raganella di Alici offerta dall’Istituto d’Istruzione Superiore Diamante.

Dalle ore 22:30 la notte si accende contemporaneamente con il dj-set powered by Yredf e lo straordinario Hydro Neon Show, una performance led con Jet Ski e Sea Fly Flyboard, prima del grandioso spettacolo pirotecnico Aurora sulla Blue Coast, previsto alle ore 23:00 a cura dei Campioni del Mondo della Ditta Sarro.

Domenica 7 giugno la giornata conclusiva offre ancora tantissimi appuntamenti. Si comincia alle ore 09:30 sul Lungomare De Luna con l’Aqua Forum Day, curato dal Forum dei Giovani di Diamante e Aqua Experience Praia.

Alle ore 12:00 la Villa Comunale Sandro Pertini ospiterà Insieme è più bello, il grande picnic della Settimana del Mare a cura dell’Associazione CreaLu.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17:30 sul Lungomare Fabiani Mancini, riapriranno le aree dell’evento con la conduzione di Italo Palermo, seguite alle ore 19:00 dal momento musicale Music On firmato da Giammarco Fiorillo Dj. Il gran finale è affidato alle ore 21:00 al concerto live del gruppo Nutrizionisti.

Un invito caloroso è rivolto dal comune a tutti i residenti, ai turisti e agli abitanti dei paesi limitrofi a raggiungere Diamante per partecipare a queste bellissime giornate e vivere un’esperienza unica e indimenticabile sul nostro mare.