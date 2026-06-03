Udicon Calabria al Polo Fieristico “G. Colosimo”: educazione digitale e tutela del consumatore al centro dell’evento “Il lavoro chiama”.

Si è concluso con grande partecipazione l’evento “Il lavoro chiama, la Calabria delle opportunità”, tenutosi presso il Polo Fieristico “G. Colosimo” di Catanzaro.

In tale occasione, l’Udicon Calabria, ha partecipato al workshop “Consumatori 4.0”, un momento di confronto strategico dedicato alla sicurezza digitale e ai diritti dei cittadini nel mercato globale.

Il Presidente Regionale di Udicon Calabria, Nico Iamundo, aprendo i lavori, ha sottolineato l’importanza di una nuova consapevolezza digitale:

“Gli acquisti online hanno rivoluzionato e semplificato la nostra vita, ma il rischio è quello di aver abbassato la guardia. Dobbiamo imparare a considerare lo schermo del nostro smartphone non come uno scudo psicologico dietro cui sentirsi inattaccabili, ma come uno strumento che richiede regole precise. La prima vera barriera di sicurezza non è un software, ma la nostra consapevolezza”.

Nel suo intervento, Nico Iamundo ha tracciato il bilancio dell’associazione, che in pochi anni si è trasformata da “semplice sportello di assistenza” a vero e proprio hub di cittadinanza attiva.

Grazie a una rete capillare su tutto il territorio calabrese, Udicon gestisce quotidianamente istanze su temi complessi come energia, sanità e trasporti, ponendo l’informazione come principio cardine per la tutela dei diritti.

Un punto focale del dibattito ha riguardato il paradosso del consumatore moderno: “il consumatore moderno vive una condizione strutturale di fretta.

Le imprese sfruttano questa frenesia per indurre all’acquisto immediato, eludendo una scelta consapevole ha aggiunto Nico Iamundo dobbiamo essere consapevoli che online non paghiamo solo in euro, ma con una moneta che ha un valore più alto, la nostra privacy.

Accettare cookie e condizioni senza leggere significa profilare noi stessi, offrendo ai truffatori i dati necessari per i loro raggiri”.

La visione di Udicon Calabria punta con decisione alla digitalizzazione Sociale. Attraverso progetti di rilievo come Digitalmentis e Rete Digitale, l’associazione si pone l’obiettivo di “prendere per mano” i cittadini, con particolare attenzione alle fasce più fragili, per renderli consumatori liberi, protetti e sovrani del proprio spazio digitale.

L’impegno di Udicon Calabria prosegue con l’apertura quotidiana degli sportelli, pronti a fornire ai cittadini la “cassetta degli attrezzi” necessaria per navigare in sicurezza, contrastare le frodi e difendere i propri diritti in un mondo sempre più interconnesso.