Udicon Calabria entra nel Comitato Regionale Consumatori e Utenti (CRCU): un traguardo per la tutela dei cittadini calabresi

Importante riconoscimento per l’impegno profuso sul territorio da Udicon Regionale Calabria APS.

L’associazione è stata ufficialmente iscritta al Comitato Regionale Consumatori e Utenti (CRCU) della Regione Calabria, organo di consultazione e di partecipazione fondamentale per le politiche regionali a tutela dei diritti dei cittadini.

Il traguardo rappresenta il coronamento di un percorso di crescita costante, che ha visto Udicon Regionale Calabria, protagonista nelle battaglie per la trasparenza nei mercati dell’energia, la difesa dei diritti degli utenti nei trasporti e la promozione della digitalizzazione per le fasce più fragili della popolazione.

“L’ingresso nel CRCU è un riconoscimento autorevole in relazione al lavoro svolto in questi anni al fianco dei cittadini calabresi, su tutto il territorio, grazie alle nostre sedi” dichiara Nico Iamundo, Presidente Regionale di Udicon Calabria.

“Far parte di questo Comitato ci permetterà di portare la voce delle famiglie e dei consumatori calabresi ai tavoli decisionali, garantendo che le esigenze del territorio vengano ascoltate e tutelate con maggiore incisività.

Siamo pronti a mettere le nostre competenze al servizio di questa istituzione per costruire una Calabria più equa e vicina ai bisogni reali della gente, inserendo il diritto alla tutela del consumatore sia sempre al centro dell’agenda politica regionale.”

Soddisfazione espressa anche dai vertici nazionali dell’associazione, che vedono nel risultato raggiunto il giusto riconoscimento per l’attività incessante svolta calabrese.

“Il risultato raggiunto dalla Udicon Calabria è motivo di orgoglio per tutta la nostra struttura nazionale” sottolinea il Vicepresidente Nazionale di Udicon, Fabrizio Ciliberto.

“La capacità di radicamento, unita alla competenza tecnica e alla serietà dimostrata in questi anni, rende la nostra realtà calabrese un punto di riferimento fondamentale.

Il CRCU è lo strumento naturale per trasformare il nostro impegno quotidiano in atti concreti e proposte normative capaci di migliorare concretamente la vita dei cittadini.”

Con questo nuovo riconoscimento, si rafforza ulteriormente la missione di Udicon Regionale Calabria APS: non solo assistenza, ma ruolo attivo di interlocuzione istituzionale, con l’obiettivo di far valere, con determinazione e competenza, la voce di chi ogni giorno chiede equità, trasparenza e risposte certe dal sistema regionale.